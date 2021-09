Mientras que el mundo del fútbol estaba atento a los últimos movimientos durante el cierre del mercado de fichajes en Europa, el traspaso de un compatriota hizo eco desde Inglaterra hasta el Perú: Rodrigo Vilca fue cedido por el Newcastle United al Doncaster Rovers de la League One, la Tercera División inglesa. Como era de esperarse, este fichaje generó muchos comentarios sobre el porvenir del exjugador del Deportivo Municipal.

Aunque a primera impresión pareciese que Rodrigo Vilca se está yendo a una liga poco competitiva al estar por debajo de la Premier League y la Championship (Segunda División), esa afirmación dista mucho de la realidad. A diferencia de otros sistemas de competencia en Europa, el ascenso inglés es uno de los mejores –por no decir el mejor– del continente.

Para tener una visión más amplia al respecto, Depor se contactó con Matías Foti y Raúl Flores, periodistas del medio digital ‘Ascenso Inglés’, quienes cuentan con una vasta experiencia en el funcionamiento de este tipo de torneos, tanto de los jugadores, el proceso de cesiones y la competitividad de los clubes.

Un salto en competitividad

Rodrigo Vilca llegó al Newcastle en noviembre de 2020 después de haber destacado en la Liga1 con el Deportivo Municipal. Desde entonces, solo había disputado la Premier League II con la sub-23 de las ‘Urracas’. Aunque jugó varios encuentros y logró marcar un par de goles, una lesión lo marginó durante algunos meses y tuvo que trabajar el doble para recuperar espacio entre los reservistas del club.

“Al estar en la sub-23 del Newcastle, Rodrigo Vilca tenía que jugar en la Premier League II. Sin embargo, el límite de edad era un problema. Al estar en la League One, tendrá mayor exposición y mejores oportunidades para competir con jugadores de su edad que también están siendo ojeados por los mejores clubes de Europa”, comenta Raúl Flores, refiriéndose a la repercusión que tendrá en la carrera de Vilca su préstamo al Doncaster.

“Esta League One está siendo una de las mejores de la historia ya que cuenta con muchos equipos que pasaron por la Premier League (Sunderland, Sheffield Wednesday, Wigan y Bolton). La gente cree que por ser la Tercera División, no reúne las condiciones para un futbolista con mucho futuro, pero ingresar en esta liga es de las mejores cosas que le pudo haber pasado a Rodrigo”, añade Matías Foti.

Estas son las instalaciones del Doncaster Rovers, el nuevo club de Rodrigo Vilca. (Foto: Doncaster Rovers / Twitter)

Las cesiones, una estrategia de crecimiento

En Inglaterra, los préstamos de jugadores forman parte de la cotidianidad. No solo los clubes como el Newcastle se dedican a prestar sus jugadores a equipos del ascenso inglés, sino también aquellos que pertenecen al ‘big six’ de la Premier League. Tal es así que en el Doncaster Rovers, Rodrigo Vilca tendrá como principales competidores en su puesto a Matthew Smith (Arsenal) y Ethan Galbraith (Manchester United), ambos de 20 años. Precisamente Galbraith, quien ya jugó algunos minutos en la Europa League 2019-20 con los ‘Red Devils’, es uno de los mediocampistas más prometedores de Irlanda del Norte y ya disputó la UEFA Nations League con la selección mayor en 2020.

“Hace poco un equipo de la Premier League cedió a uno de sus jugadores a la National League (Quinta División). Los clubes los ceden por alguna razón, no porque quieren que pierdan valorización. En ligas como esa encontrarán una competitividad muy alta y para ellos es importante que sus futbolistas no pierdan rodaje y tengan un mejor roce”, apunta Foti respecto al sistema de préstamos de los clubes británicos. “Para nosotros es el mejor ascenso del mundo, pero no solamente por el nivel de fútbol que se juega, sino también por las instalaciones, los aficionados y los estadios”, agrega Foti, CEO y fundador de ‘Ascenso Inglés’.

Ethan Galbraith, quien pertenece al Manchester United, será uno de los compañeros de Rodrigo Vilca en el Doncaster Rovers. (Foto: Getty Images)

Desde esta parte el mundo, donde la accesibilidad a estas ligas es casi nula, ¿qué podemos esperar de esta nueva aventura de Rodrigo Vilca? Principalmente, que tenga minutos y que comience a experimentar el rigor físico, no solo durante los partidos, sino también en los entrenamientos. Asimismo, tal como lo comentan los chicos de ‘Ascenso Inglés’, en la League One jugará en estadios que no bajan de los treinta mil espectadores por compromiso. Esa presión, para alguien como él, le sumará muchísimo. “Yo creo que la League One es una gran división para que Rodrigo Vilca siga desarrollando su fútbol y acoplándose mejor al estilo de juego que se predica en Inglaterra”, opina Flores.

“Es preferible que haga sus primeras armas en una Tercera División de Inglaterra, con un nivel muy cercano a ligas como las de Brasil o Argentina, y superior a las otras de Sudamérica. Por ejemplo, la Championship es, sin lugar a dudas, top 5 del mundo. Y Rodrigo Vilca está yendo a un campeonato que solamente está por debajo de ese”, precisa Matías.

Acondicionamiento físico

Una gran ventaja para el exjugador del ‘Muni’ es que el director técnico del Doncaster Rovers, Richie Wellens, es un experto en el ascenso inglés. Formado en las canteras de entrenadores del Manchester United, el estratega de 41 años acostumbra a dar oportunidades a aquellos jugadores que llegan cedidos de otros clubes. “Vilca tendrá que ganarse un lugar, no es que llega y será titular. Va a tener que ganarse un puesto. Quizás empiece en el banquillo, pero tendrá chances de jugar. Solo queda en él saber aprovecharlas”, dice Foti.

Rodrigo Vilca destacó en la Liga1 gracias a su regate y su capacidad para inventarse jugadas en espacios reducidos. En el Newcastle sub-23 continuó jugando de la misma manera, sin embargo, físicamente no estuvo siempre a la altura. “En el Doncaster Rovers mejorará ese aspecto con la competencia dura de sus rivales y sus propios compañeros, además de crecer en el entendimiento del juego y cómo generar ventajas para su nuevo equipo a partir de su habilidad”, cierra Flores.

Si quiere tener minutos en el Doncaster Rovers, Rodrigo Vilca tendrá que trabajar en mejorar su estado físico. (Foto: Newcastle United)

Situación del club

El Doncaster Rovers marcha último en la tabla de posiciones de la League One tras las cinco primeras fechas. Desde que descendió de la Championship en la temporada 2013-14, lo más cerca que estuvieron de subir de categoría sucedió en la campaña 2018-19 cuando llegaron hasta las semifinales de los play-off, donde fueron eliminados por el Charlton Athletic.

La situación ahora pinta complicada para el nuevo club de Rodrigo Vilca, pues no suman un triunfo por League One desde la jornada 45 de la temporada pasada. El mediocampista, sin dejar de preocuparse por aportar sus condiciones para sacar a los ‘Donny’ de esta mala racha, tiene que aprovechar al máximo cada minuto que sume y aprender de cada entrenamiento como si estuviera jugando en la Premier League.

Richie Wellens, el técnico del Doncaster Rovers al quien Rodrigo Vilca tendrá que convencer con su juego. (Foto: Doncaster Rovers News)

Rodrigo Vilca, uno más en la lista

Salvando las distancias, podemos tomar el caso de Rodrigo Vilca como punto de referencia para revisar el proceso futbolístico de los mejores jugadores del mundo, quienes al igual que el mediocampista de 22 años, también pasaron por las ligas de ascenso del fútbol inglés.

Jamie Vardy, por ejemplo, jugó la Northern Premier League (Séptima División) y la National League North (Sexta División) con el FC Halifax Town, así como la National League (Quinta División) con el Fleetwood Town FC. Gracias a su excelente rendimiento fue fichado por el Leicester City en 2012. Recién consiguió debutar en la Premier League en la temporada 2014-15 con 27 años. Hoy es uno de los mejores goleadores del mejor torneo del mundo.

Antes de ser campeón de la Premier League con el Leicester City y disputar un Mundial con Inglaterra, Jamie Vardy pasó muchos años jugando en el ascenso inglés. (Foto: Agencias)

Por otro lado tenemos a Andrew Robertson, quien jugó la Cuarta División de Escocia con el Queen’s Park F. C. en 2012, y recién pudo debutar en la Premier League 2014-15 con el Hull City. Fue fichado por el Liverpool en 2017 y ya ganó una Champions League siendo uno de los mejores laterales del campeonato.

Asimismo, Harry Maguire jugó con la League One con el Sheffield United FC desde 2011 hasta 2014, para recién debutar en la Premier League 2014-15 con el Hull City. De ahí pasó al Leicester City en la 2017-18 y hoy pertenece al Manchester United desde la 2019-20.

Finalmente, Jack Grealish jugó la League One con el Notts County FC en el curso 2013-14, para recién pasar al primer equipo del Aston Villa al año siguiente. Desde 2016 al 2019 jugó la Championship y este 2021 se convirtió en el fichaje más caro de la historia de la Premier League al haber sido traspasado al Manchester City por 116 millones de euros.

Jack Grealish fue traspasado del Aston Villa al Manchester City como el fichaje más caro de la Premier League. Cuando aún tenía 18 años, jugó en la League One con el Notts County. (Foto: Agencias)

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR