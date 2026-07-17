Pedro Aquino quedó oficialmente desvinculado de Santos Laguna. Luego de culminar su préstamo en Alianza Lima, el conjunto mexicano alcanzó un acuerdo con el volante peruano para rescindir el contrato que los unía hasta agosto de 2027, por lo que el futbolista pasó a convertirse en agente libre.

La decisión fue tomada de común acuerdo entre ambas partes, ya que el mediocampista no formaba parte de los planes deportivos del club para la nueva temporada. Con ello, Santos Laguna puso punto final a una etapa marcada por las lesiones y la falta de continuidad del peruano en la Liga MX.

Aquino regresó a México luego de disputar la temporada 2026 con Alianza Lima, equipo al que llegó en condición de préstamo y con el que logró conquistar el Torneo Apertura. Sin embargo, una vez finalizado su vínculo con el cuadro blanquiazul, debía reincorporarse al club dueño de su pase.

No obstante, el nuevo comando técnico de Santos Laguna determinó que el volante no sería considerado para el proyecto deportivo, motivo por el cual ambas partes optaron por negociar la finalización anticipada del contrato.

Con esta resolución, Pedro Aquino queda con el pase en su poder y podrá negociar libremente con cualquier institución durante el presente mercado de fichajes, sin necesidad de que exista una transferencia entre clubes.

A sus 31 años, el mediocampista cuenta con una amplia trayectoria internacional tras defender las camisetas de Sporting Cristal, Lobos BUAP, León, América y Santos Laguna en el fútbol mexicano, además de su reciente paso por Alianza Lima. Su experiencia lo convierte en una opción atractiva para varios equipos tanto del extranjero como de la Liga 1.

Pedro Aquino en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Por el momento, el futbolista no ha revelado cuál será su próximo destino, aunque su situación contractual le permite escuchar ofertas de inmediato. En las próximas semanas se espera que defina dónde continuará su carrera.

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