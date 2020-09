André Carrillo sumó un nuevo título con Al-hilal el pasado fin de semana. La ’Culebra’ admite estar cómodo y muy feliz del nivel alcanzado y los logros obtenidos, pues admite que es lo que quería, aunque aún hay mucho por conquistar con la Selección Peruana.

No obstante, su decisión de quedarse en el medio oriente le ha traído más de una crítica a lo que el extremo peruano ha respondido de la mejor manera. “Yo estoy contento acá, cualquier jugador tiene que estar en un lugar donde esté contento, donde juegue. Yo estoy contento, gano títulos, estoy muy feliz aquí”, sentenció para Denganche.

Sobre las oportunidades en Europa, sostuvo que “a lo mejor en Portugal también me iba bien, jugué en equipos importantes. En Inglaterra, los primeros seis meses jugué bastante, pero los otros seis no tanto. […] El Watford era un equipo chico y pelear por no descender. Yo prefiero jugar en un equipo grande que pelea por título [como en Arabia]”.

Quiere más títulos con la Selección Peruana

André Carrillo está próximo a disputar la Champions League de Asia, por lo que llegará con ritmo a las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Eso lo motiva, pues está deseoso se sumar más triunfos y hazañas junto a sus compañeros de la Selección Peruana.

“Estoy contento con los títulos que tengo, me gustaría sumar más por mi carrera y hacer las cosas bien para poder abrirle las puertas a mas peruanos. El objetivo es volver a clasificar al mundial y conseguir un titulo con Perú, en este caso una Copa América”, indicó. Además, confesó que han preguntado por algunos de sus amigos.

“Me preguntaron por Carlos Ascues y Christian Cueva, y les di la mejor de las referencias. La idea es abrirles las puertas a más peruanos acá. No es fácil salir de Perú y mantenerse en el extranjero”, precisó, a lo que añadió que “la liga de acá es competitiva, no vienes a relajarte, porque si no estás bien no juegas. Es un lugar donde te van a exigir al máximo, se corre muchísimo”.

