Tras lo mostrado con Fuenlabrada en España (hoy está en condición de libre), el nombre de Jeisson Martínez comenzó a sonar como posibilidad en el ataque de Ricardo Gareca. El delantero habló Depor y confesó que sueña con el llamado del ‘Tigre’ a la Selección Peruana y llenó de elogios a Paolo Guerrero.

¿Estás conforme con la temporada que hiciste?

Estar en los playoff era una ilusión que teníamos todos. Pero así es el fútbol y desgraciadamente al último minuto no lo pudimos conseguir. Sin embargo, estamos contentos por la temporada que hemos hecho y ya tendremos una revancha.

¿Consideras que fue tu mejor desempeño?

Sí, por la continuidad que he tenido en el equipo. Siento que he sido importante para el plantel.

¿Te ilusiona jugar por la Selección Peruana?

Es uno de mis sueños desde que soy pequeño. Pero como siempre he dicho, no depende solo de mí. Solo me queda continuar trabajando para poder conseguirlo.

Paolo Guerrero lamentablemente se lesionó (estaría fuera de las canchas entre seis y ocho meses): consideras que frente al escenario de buscar más atacantes, ¿podría aparecer tu nombre?

Me enteré de la noticia y es una pena para todo el Perú. Espero que se recupere pronto. Yo creo que a Guerrero aún le queda mucho fútbol por mostrar. Al final, no creo que vaya a reemplazar a nadie. Paolo Guerrero solo hay uno y es muy bueno.

¿Guerrero es un referente para ti?

Sí, Paolo Guerrero no solo es el ‘9′ en Perú, sino que además ha tenido una carrera exitosa en Europa. Lo considero un referente, pese a que yo tenga distinta forma de juego como delantero.

¿Hay algo más claro sobre tu futuro?

Mi futuro todavía está en el aire. Aún no tengo nada definido. Estamos viendo cuál puede ser la mejor opción para mí. Tengo varias (opciones) en España.