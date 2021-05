No cabe duda que Luis Abram es uno de los futbolistas peruanos con mayor proyección de los últimos años. Llegar al fútbol argentino y lograr hacerse un nombre es una tarea complicada, la cual muy pocos embajadores han podido cumplir a cabalidad. Sin embargo, el defensor de 25 años ya tocó techó en las filas de Vélez Sarsfield y ahora buscará un nuevo reto deportivo. Después de finalizar su vínculo con los de Liniers, el próximo objetivo del ‘Patriarca’ está puesto en Europa, donde hace varios meses viene siendo vinculado a varios clubes.

Depor conversó con periodistas que cubren a Alavés, Celta de Vigo, Galatasaray y Valencia, los principales equipos del Viejo Continente que han sido relacionados con el defensor de la Selección Peruana. Ellos explicaron que tan remota es la posibilidad de que el exSporting Cristal llegue a estas instituciones.

Kevin Fernádez (SER Vitoria /España)

“Hasta el momento no es unas de prioridades, pero no lo descartaría del todo. Hace unos meses supe que el club esta muy interesado en Abram. Por otro lado, no han trascendido más nombres. Es el único que sonó por acá”.

Celta de Vigo - Ruben Rey (Onda Cero / España)

“Sé que el Celta necesitará fichar 1 o 2 defensas centrales este verano, y que el nombre de Luis Abram ha salido como posible fichaje del Celta. Pero creo que otros clubes más poderosos económicamente (Betis, por ejemplo) están detrás del jugador. El Celta tratará de repetir la cesión de Murillo, pero está difícil. Otras opciones seguro que las hay, pero no las conozco”.

Galatasaray - Ali Baransel (Fotomaç /Turquía)

“El club está interesado en él. El problema por ahora es que el club elegirá en breve a un nuevo presidente. Las nuevas decisiones que se tomen serán con la nueva junta directiva. Incluso puede ser que cambien de entrenador. Hoy en día Abram está en el radar. El mexicano Johan Vásquez es otros de los nombres que suena”.

Valencia - Jordi Gosálvez (Onda Cero /España)

“Hace unos días llegó el Nuevo DT, José Bordalás, la situación económica es muy mala. Se esperan salidas antes de entradas. Si que es cierto que buscan un central pero me parece muy extraño que a estas alturas el Valéncia pueda fichar algo. El Valéncia ahora mismo pretende saber que puede vender para poder saber que puede comprar”.









