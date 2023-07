Vuelve a la carga. Lyon no baja los brazos en su intención por concretar el fichaje de Renato Tapia, siendo este sábado 29 una de las fechas claves en la operación por quedarse con los servicios del mediocampista de la Selección Peruana con miras a la próxima temporada. ¿El motivo? El amistoso entre los franceses y Celta de Vigo (dueño del pase del ‘Cabezón’), evento que será aprovechado por las partes para retomar las conversaciones y ver de qué manera poder avanzar en las mismas.

Como se recuerda, el pasado 5 de julio, L’Equipé dio a conocer la intención de uno de los equipos más representativos de Francia por quedarse con los servicios del mediocentro defensivo del conjunto español, por lo que se pusieron en contacto con los directivos del elenco celeste para conocer las condiciones para su fichaje.

Con solo un año de contrato por cumplir, en Celta de Vigo no ven con malos ojos la venta de Renato Tapia, más aún tomando en cuenta que no gastaron ni un dólar por su incorporación (llegó en calidad de jugador libre). Quedando solo 12 meses que los une, es una oportunidad que no piensan desaprovechar para generar algo de caja, para lo que se sentarán -este sábado- tras el amistoso para terminar de hilar los detalles de su venta o descartar la transacción.

Cabe destacar que, en el camino, también se mostró el interés de Girona por quedarse con el volante de la Selección Peruana, por lo que es casi un hecho que el jugador cambiará de camiseta en las próximas semanas, siendo el cuadro francés el que tiene la prioridad en las negociaciones.

¿Por qué se pausó el fichaje de Tapia por Lyon?

De acuerdo con el medio L’ Équipe, las medidas tomadas por la Dirección Nacional de Control de Gestión, más conocida como la policía fiscal en el fútbol francés, afectarían el traspaso del jugador de la Selección Peruana, evitando que se concrete el fichaje. ¿Qué es lo que ha pasado?

El ente francés aplicó una “supervisión de la masa salarial y de las indemnizaciones por fichajes” hacia el Olympique de Lyon, según informó la Ligue 1. Con esta medida se limita el margen de gastos del club en el mercado de fichajes, aunque no prohíbe nuevas contrataciones. En el caso de Renato Tapia, este castigo limitaría los montos a negociar con la institución española, debilitando su oferta por el mediocampista.

¿Cómo llegó la oferta por Tapia?

Depor se puso en contacto con periodistas que siguen de cerca la actualidad de los ‘Leones’ para obtener más detalles sobre esta operación y, especialmente, descubrir cómo surgió el interés del Olympique de Lyon, siete veces campeón del fútbol francés, por nuestro mediocampista. Fue así que se llegó a una sola persona: Matthieu Louis-Jean.

El recién nombrado jefe de scouting del club francés, durante la reestructuración del club, fue clave en el contacto con el volante nacional. La primera temporada que tuvo el ‘Cabezón’ con el club de Galicia llamó la atención de Matthieu, por lo que no dudaron en contactarse con él, ante la necesidad de un mediocampista con características defensivas.





