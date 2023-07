A dos semanas del inicio de LaLiga Santander 2023-24, Girona FC es uno de los equipos que busca reforzarse en el mercado de pases. Por ello, los directivos, junto al comando técnico de Míchel, analizan diferentes opciones sobre la mesa, con el objetivo de mejorar diferentes zonas y así armar un plantel competitivo que le permita pelear por todos los títulos posibles en la campaña que viene. Eso sí, uno de los nombres que más atrae a los ‘Albirrojos’ es el de Renato Tapia, mediocampista que podría dejar el Celta de Vigo para hacerle compañía a Alexander Callens.

Como se recuerda, Olympique de Lyon era una de las escuadras que estaba muy cerca de hacerse con los servicios del volante nacional; sin embargo, la Direction Nationale du Contrôle de Gestión, organismo que regula los traspasos en la Ligue 1, impidió que el elenco francés pueda incorporar al internacional peruano entre sus filas, hasta que no reduzca su masa salarial.

En medio de este escenario, el diario AS de España, Girona FC apareció con una oferta sobre la mesa por Renato Tapia. Del mismo modo, la fuente citada señaló que el cuadro catalán considera al mediocampista de la ‘Bicolor’ como el reemplazo ideal de Oriel Romeu, que fichó por FC Barcelona en este mercado de pases.

Es necesario mencionar que Tapia fue titular indiscutible del Celta de Vigo en la temporada pasada. En total, disputó 28 encuentros en el campeonato liguero, acumulando 1 448 minutos en el terreno de juego. También participó en la Copa del Rey, sumando 45 minutos.

Totalmente comprometido

Hace unos días, Renato Tapia declaró ante los medios y se refirió a la campaña pasada con el Celta de Vigo. El volante habló sobre lo complicado que fue afrontar la última etapa del certamen español, donde pelearon por no descender de LaLiga Santander.

“Terminé en el hospital, me subió la presión, me bajó, estuve mareado, con ganas de vomitar... No por la situación, sino porque llegué a un estado que había cosas externas que estaban en mi mente y exploté. Eso demuestra que estaba comprometido con el club”, sostuvo.





