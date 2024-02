Celta de Vigo se encuentra a escasos puntos de ingresar a la zona de descenso en LaLiga, a doce fechas de que concluya el campeonato. Si bien no le está yendo bien al equipo, Rafa Benítez sabe aún se puede pelear la permanencia y uno de los guerreros que tiene para conseguir el objetivo es Renato Tapia. No obstante, en las últimas horas se confirmó una mala noticia que, sin duda, afecta el esquema de juego que viene aplicando el DT español y que espera no llegue a ser un duro golpe para el equipo.

A través de las redes sociales del club de Galicia, se informó que el ‘Cabezón’ será baja para las próximas tres semanas en el torneo español, tras sufrir una rotura fibrilar de grado 1 en el recto anterior del muslo derecho. Con esto, Tapia se perdería los partidos que se avecinan frente a Armería, Real Madrid y Sevilla, complicando más la situación del elenco de Benítez.

“Renato Tapia sufre una rotura fibrilar de grado 1 en el recto anterior del muslo derecho. El tiempo estimado de recuperación es de 3 semanas”, señala el parte médico del club, el cual fue publicado por las redes sociales. Sin embargo, no solo el club donde milita el peruano se vería afectado por su ausencia.

Renato Tapia y el parte médico de Celta de Vigo. (Foto: Twitter)

En los próximos días, el comando técnico de Jorge Fossati estará anunciando la lista de convocados a la Selección Peruana, de cara a los amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, el 22 y 26 de marzo, respectivamente, y Tapia es uno de los llamados a ser parte de la lista. No obstante, de no estar al 100% para estos cotejos, sería baja también para la blanquirroja.

Renato se ha ganado un lugar en el esquema titular de Benítez y en el corazón de los hinchas del Celta de Vigo, gracias a sus buenas actuaciones en los partidos de LaLiga. Incluso, fue elegido por los aficionados del club como el mejor jugador de enero, así como de los tres meses anteriores.

En las redes sociales es reconocido por la garra que pone en cada partido, incluso, por el liderazgo que muestra dentro y fuera de las canchas. Esto también es visto por el propio DT del equipo español, que no dudó en asegurar que continuaría en el equipo a inicios de año, pese a los rumores de la posible salida del jugador a otros clubes (al finalizar su contrato a mediados de este 2024).

¿Qué partidos se perdería Tapia?

Por el tiempo de recuperación que señala el parte médico, Renato Tapia se perdería tres fechas consecutivas en LaLiga. El primer duelo que se avecina es contra Armería, programado para este viernes 1 de marzo, seguido del choque frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el próximo domingo 10 de marzo, seguido del encuentro ante Sevilla, previsto para el 17 de ese mes.

Tras ello, hay una breve pausa para el desarrollo de los partidos de la fecha FIFA. Si el peruano se encuentra recuperado, dependerá del comando técnico de Fossati y lo que conversen con el departamento médico del club español para determinar si es o no viable su convocatoria. De no llegar bien, también se perdería los duelos contra los rivales centroamericanos.





