¿Cómo tomaste la decisión de dedicarte a formar niños?

Se dio por un tema familiar, gracias a mi padre quien ayudó mucho a tener la escuela. Ya cuando yo estaba en España, preparándome como entrenador, le pedía a mi familia que tenga paciencia porque yo no estaba aquí. Ya tengo muchos años al mando de la escuela, y los últimos cinco me enganché más con la formación. Ayudo a los niños con mi experiencia en el fútbol.

Dicen que lo más complicado en el trabajo de un técnico es la formación de menores…

Todo mi staff son entrenadores formativos, y eso fortalece a la idea. Vengo muchos años estando en Europa y también me ayudó mucho el hecho de visitar los complejos del Espanyol, Barcelona, Real Sociedad, por ejemplo, conozco cómo se trabaja en España. Lo que más se necesita para ayudar a formar es paciencia y tiempo, y a partir de allí enseñar.

Hablando del tema menores, ¿por qué se sigue fracasando con selecciones juveniles? El último gran desastre fue la Sub 20 de Jaime Serna…

En menores la cosa no va bien. No puedo darte una opinión exacta porque no estoy dentro. Creo que no estamos acertando con los jugadores adecuados en menores, falta temperamento para poder afrontar eso. Siempre se habla de la mentalidad, pero eso no solo pasa en menores, sino en mayores también. Hay que enseñarles a los chicos a ser más profesionales. El peruano se inspira por un momento y no sabe que la carrera del jugador es rápida y corta.

¿Tuviste la chance de ver algún partido de la Sub 20?

Claro que lo vi, y también tengo la ilusión de estar en algún día apoyando en el tema de menores. Acompañar ahí en la FPF. Porque me gustaría tener esa respuesta de por qué nos va tan mal en menores.

¿Te agradó el juego de algún chico en particular?

A mí me gusta siempre ver a los centrales. Me gustó el capitán de la Sub 20, el chico Arón Sánchez de Cantolao. Yo creo que sí hay jugadores para fortalecerlos. Hay que darles más oportunidades. No hay que esperar que maduren, como dicen a los 23 años. A los jóvenes hay que meterlos, darle tiempo y confianza.

Jugaste casi nueve temporadas en el Almería de La Liga, dejando una huella importante, ¿qué decir de Alexander Callens con su reciente llegada al Girona?

Callens ha ido en crecimiento positivo. También contento por Renato Tapia que está en el Celta de Vigo. A Callens le deseo lo mejor, es un buen jugador, siempre fue de menos a más. Recuerdas cuánto tiempo esperó su chance en la selección, y cuando llegó su momento, lo supo aprovechar. Estuvo preparado para eso. Él está listo para competir en la liga española, una de las mejores del mundo. Yo estuve ahí y la verdad es muy difícil. Todo es esfuerzo y sacrificio. Creo que él está bien centrado, espero que no me equivoque y pueda aportar mucho al Girona.

Tú llegaste a los 27 años a Almería, Callens lo hace ya con 30…

Nunca es tarde. Es linda esa edad. Porque llegas con experiencia a una liga competitiva. Él está preparado, con partidos de selección, tiene gol, es completito. Esperemos que siga sumando para su vida personal y también la selección que lo necesita.

En tu caso, ¿fue difícil la adaptación a la liga española? ¿Qué consejo le darías a Callens?

Sí, bastante. A mí me costó seis meses adaptarme a La Liga por los horarios, eran siete horas de diferencia, el nivel era bastante más exigente. Yo llegaba de Cienciano, otra realidad. No era el ritmo de entrenamiento que tenía todos los días en el Cusco. A partir de ahí dejé muchas cosas, no era que fui a pasear, a visitar a los otros jugadores peruanos. En los seis meses la pasé mal porque estaba lejos de la familia. Pero después gracias a Dios todo me fue bien.

¿Crees que sus características de juego son para la liga española? ¿Qué virtudes le rescatas?

Tiene muchísimas. El buen pase, la anticipación, tiene presencia, buena talla, buen biotipo. Siempre es importante tener un central así. Como (Carlos) Zambrano, (Alberto) Rodríguez, tiene mucha presencia en su área y área rival. Y defensivamente es muy sólido, contundente, eso hace que esté donde esté.

¿Ves algunas similitudes entre tú y Alexander? ¿O consideras que son distintos?

Somos diferentes porque yo soy derecho y él zurdo (risas). Pero bueno son épocas diferentes, quizá nos parecemos en la anticipación. Eso me llevó a hacer bien las cosas en la liga española.

¿Cómo eran esos duelos con el mejor Messi del Barcelona o los ‘galácticos’ del Real Madrid?

Sí, enfrenté a Messi, Cristiano, Benzema, entre otros cracks. Pero ojo no solo fue la mejor versión de Messi. Era la mejor versión del Barcelona porque tenía a Ronaldinho, Eto’o, Iniesta, Xavi, Busquets, Puyol, Dani Alves, Abidal. Y Guardiola de técnico para variar.

¿Alguna anécdota de esos encuentros?

En los inicios de Messi, enfrentábamos a Barcelona. Recuerdo que salía Ronaldinho y entró un pequeñito, era Lionel. Cuando nos dimos cuenta que cogió el balón y entre todos dijimos ¡nos va a hacer la fiesta! Esas cosas te dejan impactado porque hoy se convirtió en el mejor del mundo. Yo vi todo su crecimiento, cuando yo estaba en Segunda división con Almería, él estaba recién teniendo minutos. A partir de ahí ya lo disfruté mejor porque ya nos enfrentábamos.

De los actuales zagueros de la blanquirroja, aparte de Callens y Zambrano, ¿a qué central ves más completo?

(Miguel) Araujo, (Anderson) Santamaría me agradan mucho y han sido claves en la selección. Pero creo que lo colectivo fue lo más importante para que se hayan dado los resultados durante la era de Ricardo Gareca.

¿Te gusta el nivel de alguno de la Liga 1?

Gianfranco Chávez de Cristal es bastante bueno. Pero hay que tener a los jóvenes enganchados con la selección para el futuro. Creo que ahora Juan Reynoso, aparte de desearle lo mejor, también tiene una buena visión para buscar el talento. Y fortalecerlo que es clave. No hay que perderlos, porque el peruano es muy débil mentalmente.

¿Cómo crees que le irá a Carlos Zambrano en Alianza Lima?

Yo llegué a jugar junto con Zambrano en la selección. Creo que sigue teniendo un altísimo nivel, le irá muy bien en Alianza. En su momento él supo aprovechar las cosas, porque tuvo muchos problemas en la selección y creo ahora que está más centrado y me toca desearle lo mejor.

¿Tienes expectativa por ver a Paolo Guerrero en Racing?

Con todo lo que representa Paolo se merecía esa oportunidad de seguir jugando en el extranjero. Pero él ya tiene una edad, que en mi opinión personal ya es hora, incluso, lo he hablado con él. Seguro este será su último año y que se vaya con el mejor cariño de todo el Perú.

¿Quedaste satisfecho con lo que le diste a la blanquirroja en casi nueve años?

Sí, yo estoy muy contento por lo que aporté en la selección. Hay cosas que uno deseaba en ese momento pero no se dio. Feliz con lo que di. Quizá pude dar más, pero me retiré a gusto. Porque no es que yo hice una despedida, solo me senté en mi casa y dije gracias.

¿Sentiste algo de envidia sana con lo que llegó años después de tu salida, por ejemplo, el regreso a un Mundial tras 36 años o el subcampeonato de la Copa América 2019?

Para nada. En su momento quién no quería ir a un Mundial, quién no quiere jugar un repechaje. A mí no se me dio, pero soy peruano. Siendo peruano y futbolista no tengo porqué tenerle envidia a nadie, porque yo también sé en qué nivel estuve. Más bien me alegra muchísimo y cada vez que me encuentro con alguno de ellos los felicito por el buen momento que nos dieron.

¿Cómo ves hoy a la selección al mando de Juan Reynoso?

Lo veo muy bien. Reynoso es una persona capaz para dirigir este grupo de la selección, se lo ganó porque es un gran profesional. Hizo méritos y creo yo que tiene la oportunidad que todo peruano quiere, dirigir a su selección. Esperemos que los jugadores le aporten todo lo le que pueden dar.

¿Qué opinión te merece esta pugna entre la FPF y los clubes por los derechos de TV?

Es una discusión que se va a solucionar pronto. Ambos, tanto la FPF y clubes, buscan lo mejor para el fútbol peruano. Creo que hay cosas por corregir. La intención de la FPF es buena. Siempre hay estas luchas por el tema de la televisión. A veces los cambios cuestan, traen problemas, pero esperemos que por el bien de todos se solucione. Y que haya esa unión de equipos, incluyendo a los dirigentes. Es clave que todos puedan competir y económicamente estén bien. No me agrada que haya diferencia. Valoramos mucho que soy hincha de Alianza, Cristal, ‘U’, Melgar, Cienciano, pero hay que fijarse a los que están detrás. Porque ellos también hacen un esfuerzo para llegar a Primera división. Se está valorando más a los equipos que están arriba que a los que están abajo. Todos tienen que ser importantes, no solo cinco o seis clubes.

¿El mejor jugador con el que compartiste vestuario a nivel de selección y de equipo?

Yo estuve con Álvaro Negredo y Felipe Melo en Almería. Fue muy divertido compartir vestuario con ellos y luego se convirtieron en figuras mundiales.

¿El mejor entrenador que tuviste?

Un técnico que me dio la chance en el fútbol peruano fue Pedro Novella. El otro que me dejó marcado en mi crecimiento fue Roberto Mosquera. Luego de mucha ayuda fueron Juanma Lillo, Unai Emery, Paco Flores, que fue mi técnico cuando llegué al Almería.

¿Almería o Cienciano?

La verdad que quiero mucho a ambos. Con uno conseguí cosas importantes a nivel internacional, y con el otro logré un ascenso a primera división después de muchos años. Almería es una ciudad que siempre me trata muy bien, y de Cusco siempre tengo los mejores recuerdos.

Club Año Partidos Goles Deportivo Wanka 2001 42 3 Universitario 2002 28 2 Cienciano 2003 al 2004 68 11 Almería 2004 al 2012 212 13 Cienciano 2012 al 2014 67 4

¿Viajas a menudo a la ciudad de Almería?

No voy hace bastante tiempo. Pero la gente me quiere mucho. Para ellos fui uno de los mejores centrales que tuvo Almería. Estoy muy agradecido porque me ayudaron, ese cariño es muy difícil ganarlo en Europa, siendo un jugador extranjero.

¿Sigues siendo amigo del cantante David Bisbal?

David nació en la ciudad de Almería, cuando él comenzaba a cantar, nos visitábamos mucho. Tenemos anécdotas muy bonitas con él, hemos compartido cenas. Contento porque siempre está apoyando al club.

¿Cuáles son los planes a futuro para Santiago Acasiete?

Quiero tener la oportunidad de dirigir en la Liga 1 o Liga 2. Estoy trabajando para eso. Me he preparado en España, como en Perú también. Así que espero tener la chance, y ese tiempo que tenga lo pueda aprovechar. Va a depender también de los resultados porque es lo que te exigen. Estoy capacitado para ello.

