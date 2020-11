Este martes, Yeni Malatyaspor confirmó, a través de un breve comunicado, los rumores que existían sobre la separación de Christian Cueva del primer equipo, según se detalla, esta decisión se tomó por un ‘comportamiento indisciplinado’ del peruano.

“Nuestro futbolista profesional, Christian Alberto Cueva, fue excluido de la plantilla por su comportamiento indisciplinado en consonancia con el informe y solicitud de nuestro Director Técnico Hamza Hamzaoglu”, señaló la nota.

Tras conocer lo sucedido, Depor se comunicó con Hamza Hamzaoğlu, técnico de Yeni Malatyaspor, quien aseguró que siente pena por la salida del jugador de la Selección Peruana. “Es triste perder a un jugador”, señaló.

Asimismo, también dejó clara su postura acerca de los jugadores sudamericanos, con los que nunca ha tenido problemas en los más de doce años de carrera que tiene como entrenador.

“Hay jugadores sudamericanos con los que trabajé y por los que guardo un gran cariño. Fernando Muslera, Felipe Melo, Cristóbal Jorquera y muchos más. Hemos trabajado muy bien con todos ellos y todavía nos reunimos con algunos. No hago distinciones de clase entre las personas, y los jugadores con los que trabajo lo tienen claro. Así que creo que es mucho más importante para los jugadores que vienen a representar a Sudamérica deben representarlo correctamente”, agregó.

Cabe precisar que Christian Cueva y el Hamza Hamzaoğlu tuvieron un roce el pasado 8 de noviembre, cuando el atacante nacional expresó su malestar por la decisión del técnico, quien le cambió en el minuto 37 del partido contra Denizlispor. Más tarde, ‘Aladino’ descargó en redes sociales solicitando un traductor.

Después de la polémica, el técnico Hamza Hamzaoğlu anunció que tendría un diálogo con el peruano apenas se reincorpore. “No hemos conversado. No me tomé en serio el intercambio de redes sociales con su esposa. Nunca me ha interesado la raza, la religión, el idioma de los jugadores. El criterio más importante para mí es el ser humano. Lo más importante para nosotros son los intereses del equipo”, declaró.

