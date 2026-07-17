Sergio Peña ya tiene nuevo equipo en Europa. El OFK Beograd hizo oficial la incorporación del volante peruano como uno de sus principales refuerzos para la temporada 2026-27 de la Superliga de Serbia, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro tras su salida del Sakaryaspor de Turquía.

La presentación del mediocampista estuvo acompañada por un llamativo video difundido por el club serbio. En las imágenes se observa a Peña llegando al estadio, recorriendo las instalaciones y luciendo por primera vez la camiseta celeste del OFK Beograd, desatando la ilusión entre los hinchas.

Tras oficializarse su fichaje, el futbolista peruano compartió sus primeras palabras como jugador del conjunto serbio. “La temporada comienza muy pronto y creo que lograremos buenos resultados en el campo”, expresó, mostrando su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa de su carrera.

Peña llega al OFK Beograd con el objetivo de convertirse en una de las piezas clave del mediocampo. Su experiencia en ligas como la neerlandesa, sueca, turca y su recorrido con la Selección Peruana fueron determinantes para que la dirigencia apostara por su contratación.

El volante de 30 años afrontará un nuevo reto en el fútbol europeo luego de haber defendido las camisetas del FC Emmen, Malmö FF y PAOK, además de su último paso por el Sakaryaspor. Ahora buscará aportar su calidad y liderazgo para que el OFK Beograd pelee por los primeros lugares de la Superliga de Serbia.

Desde el club destacaron la llegada del peruano y resaltaron que se trata de un futbolista con amplia trayectoria internacional. La institución considera que Peña elevará el nivel del plantel gracias a su visión de juego, precisión en los pases y experiencia en competencias de alto nivel.

El volante peruano ya se integró a los entrenamientos con el OFK Beograd y comenzó su preparación de cara al inicio de la nueva temporada. Su debut en la liga serbia está previsto para el domingo 19 de julio a las 12:00 p. m. (hora peruana), cuando su equipo visite a su primer rival del campeonato.

Con este fichaje, el mediocampista peruano seguirá compitiendo en Europa y buscará recuperar protagonismo de cara a los próximos desafíos de su carrera, tanto a nivel de clubes como con la Selección Peruana.

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