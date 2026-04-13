Tras su salida de Alianza Lima a inicios de año, Sergio Peña fue anunciado como nuevo jugador del Sakaryaspor. Actualmente, el volante peruano atraviesa uno de los momentos más complicados de su etapa en el fútbol europeo. El mediocampista descendió de categoría con su equipo, que no logró mantenerse en la segunda división del fútbol turco y que la próxima temporada disputará la tercera categoría del país.

El cuadro turco quedó sin opciones matemáticas de salvarse tras los últimos resultados del campeonato. De esta manera, el equipo del volante nacional no pudo salir de la zona baja de la tabla y terminó sellando su caída a la TFF Second League, lo que representa un duro golpe para el club.

Peña había llegado al conjunto turco a inicios de temporada con la intención de recuperar continuidad en Europa. El mediocampista firmó un contrato por año y medio, es decir, hasta finales de la temporada 2026-27, aunque el acuerdo tenía una condición importante: solo se mantenía vigente si el club lograba conservar la categoría.

En el último encuentro del equipo, el volante peruano fue titular y logró aportar en ofensiva. Incluso brindó una asistencia para uno de los goles de su equipo pero esto no fue suficiente para impedir la derrota del equipo. El resultado terminó confirmando la pérdida de categoría del equipo turco, que no logró revertir su complicada campaña en el torneo.

Ahora el futuro de Peña queda en duda. Debido a la cláusula de permanencia ligada a la categoría del club, el futbolista podría no continuar en Sakaryaspor, por lo que se abre la posibilidad de que busque un nuevo destino para la próxima temporada.

Mientras tanto, el volante nacional deberá analizar su situación contractual y definir los próximos pasos de su carrera, en un momento clave pensando también en su continuidad dentro del radar de la selección peruana.

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