Alejandro Duarte sobre Sporting Cristal: "No se le cierran las puertas a ningún club que muestre interés por ti"

Feliz por los resultados de su trabajo. Alejandro Duarte debutó en Lobos BUAP de manera oficial y consiguió uno de los objetivos que se había propuesto. El portero nacional está al tanto de lo que piensan en Sporting Cristal de él y dejó abierta la posibilidad de llegar en algún momento a La Florida.

"No se le cierran las puertas a ningún club que muestre interés por ti y por tu trabajo. De momento, estoy contento en Lobos BUAP, donde siento que estoy creciendo mucho", señaló a Depor el joven arquero.

Alejandro Duarte fue uno de los mejores guardametas en el 2017, lo que conllevó a su fichaje por Lobos BUAP y a su convocatoria a la Selección Peruana, con la que aseguró perdió comunicación desde su llegada a México.

"Siempre va a estar el deseo de llegar a la selección, pero hay factores que no controlo al 100%. Desde que llegué a México, no he tenido la oportunidad de entablar algún tipo de comunicación con el comando técnico", agregó.

Sporting Cristal continúa evaluando posibilidades para potenciar a su equipo de cara a lo que será la próxima temporada, teniendo en cuenta la venta de algunas de sus figuras, lo que posibilita la opción de iniciar negociaciones con más de un jugador. ¿Irán por Alejandro Duarte?