Los últimos años estuvieron rodeados de cuestionamientos en el entorno de Sporting Cristal, especialmente por el debate público sobre un posible conflicto de intereses entre la administración del club y la agencia AGREF, especializada en representación de futbolistas. En ese contexto, el anuncio de Innova Sports, propietaria de la institución rimense y hasta hoy también de AGREF, cayó como una noticia que sorprende a muchos. Con un comunicado publicado en sus redes sociales, el grupo confirmó la venta total de la agencia, una operación que venía negociándose desde hace meses y que recién ahora se hace oficial, abriendo una nueva etapa tanto para la compañía como para el propio Sporting Cristal.

El anuncio tomó fuerza rápidamente entre los hinchas celestes, pues la relación entre Innova Sports, el club y AGREF había generado comentarios sobre la influencia de la agencia en decisiones deportivas. Pese a ello, el comunicado precisó que el proceso se desarrolló bajo términos planificados y que la transferencia se hará efectiva desde el 1 de enero del 2026, fecha en la que la empresa dejará de tener cualquier vínculo empresarial con el grupo.

De acuerdo con lo detallado por Innova Sports, AGREF pasará a manos de un fondo internacional que opera en Europa y Emiratos Árabes Unidos, representado en Portugal por la firma Tactical Quotidian, encabezada por el agente FIFA Tiago Eloi Santos. La participación de este consorcio extranjero marca un cambio significativo en la estructura de la agencia, que durante años tuvo una fuerte presencia en el mercado peruano.

El comunicado también destacó que, bajo la administración de Innova Sports, AGREF logró consolidarse como una de las agencias más influyentes del país. La empresa resaltó que “aportó 12 futbolistas a la selección peruana”, además de haber concretado operaciones internacionales en 38 países y contar con un 92% de asesorados que pasaron por procesos de selecciones nacionales. Estos datos buscan graficar el crecimiento de la agencia antes de su venta.

Más allá de los números, una de las preguntas recurrentes era qué pasaría con los futbolistas de Sporting Cristal que actualmente son representados por AGREF. La propia información de la compañía aclaró que la desvinculación es a nivel empresarial, por lo que aquellos jugadores con contrato vigente continuarán con normalidad en el club, sin afectar su situación individual en la plantilla.

Otro punto señalado en el comunicado es que esta venta marca el cierre de una etapa para Innova Sports, que señaló sentirse conforme con el crecimiento alcanzado por AGREF durante su gestión. La empresa agradeció la confianza de futbolistas, clubes y familias que formaron parte del proceso, subrayando que la agencia queda en manos de un grupo con presencia global.

La noticia llega en un momento sensible para Sporting Cristal, que durante el año enfrentó diversas críticas sobre su gestión institucional. Aunque desde Innova evitaron relacionar la operación con las polémicas recientes, el anuncio ha sido interpretado por una parte de la hinchada como una respuesta a la presión mediática en torno al presunto conflicto de intereses.

En el plano deportivo, no se esperan cambios inmediatos en la estructura del primer equipo debido a esta movida empresarial. Sin embargo, la salida de AGREF del ecosistema de Innova Sports representa un giro en la manera de entender el manejo del club, especialmente considerando que la agencia habría tenido presencia indirecta en negociaciones y movimientos del plantel en los últimos años.

TE PUEDE INTERESAR