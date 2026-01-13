Así como el mercado de pases de nuestro país tiene ingresos “bomba” que se roban la atención de todos, también hay salidas que generan gran sorpresa entre los hinchas. Ese es el caso de Jesús Pretell, que en las últimas temporadas logró ser protagonista de varios momentos con Sporting Cristal, y que por ello uno pensó que su destino sería seguir poniéndose la camiseta celeste. Pero la historia daría un giro rotundo luego de recibir el llamado de un viejo conocido por todos los hinchas ‘rimenses’, que lo ha llevado hasta las filas de LDU de Quito.

Antes de abordar el avión en el aeropuerto Jorge Chávez, el volante conversó con la prensa sobre este nuevo capítulo en su carrera. Visiblemente emocionado, Pretell reconoció que dar el salto al extranjero era una meta que venía persiguiendo hace tiempo y que asume con total responsabilidad, sabiendo que ahora representa al fútbol peruano en una liga competitiva.

Su entusiasmo fue evidente al describir lo que significa este fichaje para su trayectoria profesional. “Feliz, es algo que uno como jugador siempre aspira y hoy se me está dando y lo que tengo en mente es mucha ambición por lograr mis objetivos a nivel internacional”, declaró.

El mediocampista es consciente de la magnitud del club al que llega, vigente campeón de la Sudamericana y potencia regional. “Sabemos que es un equipo muy fuerte, muy importante a nivel de Sudamérica y yo asumo el reto de estar en un equipo tan grande como es Liga, voy a pelear el puesto”, aseguró con firmeza.

Sobre el reencuentro con Tiago Nunes, técnico que avaló su llegada y que siempre lo prefirió en su equipo cuando llevaba las riendas de Sporting Cristal, Pretell mantuvo la humildad y el perfil bajo. “Uno sabe que dentro del campo tiene que ganarse el puesto, pelear para estar dentro del once. Sé que el ‘profe’ me conoce pero yo tengo que demostrar en el campo”, sentenció.

El momento más emotivo llegó al despedirse de la institución que lo formó. “Solo tengo palabras de gratitud hacia el club, hacia los hinchas también porque durante todos estos años he sentido su cariño. Estoy muy agradecido y ahora motivado en lo que me toca. Tengo palabras de gratitud hacia el club, tantos años y por ese lado me duele salir, ellos prácticamente me criaron, estoy agradecido”, confesó.

Para facilitar su adaptación, reveló que buscó consejos de un ex compañero que conoce bien la altura de Quito. “Hablé un poco con Ávila, me explicó la competencia en Ecuador, por ese lado todo bien”, contó, refiriéndose a Irven Ávila, quien tuvo un paso por el cuadro albo hace algunos años y le dio las referencias necesarias.

Su sueño de volver a la Selección Peruana

Si bien su paso no ha sido tan aplaudido como el de otras figuras del medio, el paso de Jesús Pretell en la Selección Peruana no ha pasado desapercibido. Ha tenido varias convocatorias, en las que quizá no pudo sumar muchos minutos, pero aún así estuvo en consideración de los comandos técnicos.

Por lo que no dudó en opinar sobre lo que viene sucediendo con algunos protagonistas de la ‘Bicolor’, donde se habla de hipocresías, respuestas con indirectas entre uno y otros jugadores por diferencias con la FPF. Pero el ‘Candado’ fue tajante al decir que siempre se sintió cómodo. “La verdad, siempre ha sido una familia. A mí cuando me tocó estar en el 2019, cuando recién me convocaron, sentí su calor y pude estar tranquilo”, comentó.

Finalmente, el volante no ocultó que este movimiento estratégico tiene un objetivo mayor: volver al equipo absoluto. “(Jugar afuera) es algo importante para el jugador, para estar más cerca de la selección, uno siempre busca salir al exterior”, concluyó Pretell, con la esperanza de que sus actuaciones en Ecuador le abran nuevamente las puertas de la Videna.

