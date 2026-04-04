El atacante peruano Adrián Ugarriza volvió a ser protagonista en una nueva victoria de Hapoel Kiryat Shmona, que se impuso por 2-0 frente a Bnei Sakhnin en el marco de la jornada 25 de la liga israelí.
El compromiso tuvo un inicio favorable para el conjunto local, que logró adelantarse rápidamente en el marcador y manejar el ritmo del juego desde los primeros minutos.
Apenas a los 7 minutos, Mor Siman Tov abrió la cuenta, aprovechando una acción bien elaborada que dejó sin reacción a la defensa rival.
Ese gol temprano permitió a Kiryat Shmona jugar con mayor tranquilidad, administrando la posesión y generando aproximaciones constantes en campo contrario.
Cuando el primer tiempo se acercaba a su final, apareció Ugarriza para estirar la diferencia y encaminar definitivamente el resultado a favor de su equipo.
El delantero peruano mostró categoría dentro del área y definió con precisión a los 43 minutos, firmando así un tanto clave antes del descanso.
Con esta anotación, el atacante nacional alcanzó los 11 goles en la presente temporada, confirmando el buen momento que atraviesa tras su reciente paso por la selección peruana.
Por otro lado, el también peruano Fernando Pacheco no tuvo participación en el encuentro y permaneció en el banco de suplentes durante todo el partido.
Gracias a este triunfo, Hapoel Kiryat Shmona sumó 27 puntos y se posiciona en el noveno lugar de la tabla, manteniéndose en carrera por seguir escalando en la competencia.
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