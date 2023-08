Terminaron las negociaciones. Luego de semanas de incertidumbre, se pudo conocer que Alfonso Barco continuará su carrera en Defensor Sporting, tras su paso por Universitario de Deportes. El volante de 21 años viajó este último martes rumbo a tierras uruguayas, con el sueño intacto de continuar creciendo profesionalmente, no sin antes agradecer todo lo aprendido bajo el mando de Jorge Fossati, junto a sus compañeros y el club ‘crema’.

“Muy entusiasmado por esta oportunidad. Me voy feliz, muy contento por lo que puede llegar a venir en mi carrera y entusiasmado sobre todo”, sostuvo el jugador a los medios que lo esperaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Asimismo, ratificó que “es una oportunidad que me está llegando, se dio todo muy rápido. Hay un gran beneficio para la ‘U’ y siempre fue mi sueño jugar en el extranjero. Me voy con mucha fe”.

Eso sí, al ser consultado por su última charla con Jorge Fossati, Barco Del Solar confesó un pedido que le hizo el DT. “El profesor quería que me quede. Él sabe lo que yo doy para el equipo, pero se trata de mi sueño, estoy apuntando cosas a futuro”, dio a conocer. Pese a que no podrá acompañar a los ‘cremas’ al término de la temporada, espera que ellos puedan hacerse del título nacional.

“Le deseo lo mejor al comando técnico, a mis compañeros, sé que van a pelear hasta el final. Confío mucho en ellos y espero que a final de año, a los hinchas les podamos dar esa consigna que nos planteamos al inicio”, manifestó el volante, que para la campaña 2023 estuvo presente en 20 partidos, incluyendo once del Apertura, siete de la Copa Sudamericana y dos del Clausura.

Al ser consultado por las críticas que estuvo recibiendo, respecto a su entorno familiar, precisó que “hay mucha gente que me relaciona con mi familia, que lo puedo entender, pero yo soy Alfonso y trato de ser feliz jugando al fútbol, es lo único que me interesó, dar lo mejor de mí para el club que amo, pero hay mucha gente que pueda malinterpretar todo eso”.

Pese a ese pasaje, agradeció todo lo vivido en Universitario. “Estoy muy agradecido, la gente que es hincha de verdad sabe lo agradecido que estoy con ellos, porque ese es el verdadero hincha de la ‘U’, que apoya en las malas, en las buenas, el único hincha que no abandona”, sentenció.





