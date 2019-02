¿Vuelta en 'U'? Este sería el futuro de Alexi Gómez tras la salida de Pedro Troglio de Gimnasia y Esgrima de La Plata

Alexi Gómez vive uno de los momentos más triste desde su llegada a Gimnasia de La Plata. El exjugador de Universitario tendrá que sobreponerse a la partida de Pedro Troglio y llenarle los ojos a Darío Ortiz, quien asumirá el cargo de DT en el elenco argentino, para ganarse un lugar en el equipo.

"Para Ortiz no hay nombres de peso, los ve a todos por igual. Si no tiene buena conducta y no se sacrifica a la par de sus compañeros en cada práctica, no le va a dar opciones", señaló a Depor Fabricio Falco, periodista que cubre a los 'Lobos'.

Por malos resultados: Pedro Troglio dejó de ser técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata



Alexi Gómez tendrá que demostrar todo su talento en las próximas fechas, en las que el exjugador de Universitario podría tener minutos de competencia por la Superliga de Argentina.

"A Gimnasia se le lesionó Brian Mansilla, joven promesa del fútbol argentino que va de volante por izquierda; por ende, Alexi va a ir al banco de suplentes seguramente los próximos 4 partidos", agregó el especialista que se desempeña en Triperomaníacos, una radio de la ciudad de La Plata.

Universitario de Deportes Alexi Gómez Pedro Troglio Gómez y Troglio comparten una relación muy estrecha. (Foto: GEC)

Cabe recordar que el pase de Alexi Gómez le pertenece a Universitario hasta el fines del 2019, pero llegó a préstamo, por una temporada, a Gimnasia y Esgrima de La Plata por pedido del saliente Pedro Troglio.

Ahora, todo dependerá de él para poder continuar su aventura en una de las ligas más competitivas del continente. De momento, su retorno a la 'U' no es posible, ya que se incumpliría el contrato con los 'Lobos'.