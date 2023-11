Quiere ganarse un lugar en la pizarra de Juan Reynoso. Esta tarde, Oliver Sonne se hizo presente en el marcador con un buen tanto que le permitió a Silkeborg vencer por 5-1 a Hvidovre IF, en la DBU Pokalen de Dinamarca. De este manera, el defensor de la Selección Peruana -convocado para los partidos ante Chile y Argentina, por las Eliminatorias- volvió a tener una gran actuación con su escuadra. Recordemos que hace unos días fue incluido en la oncena ideal de la Superliga de Dinamarca (fecha 12).

Ahora, ¿cómo se dio su festejo? La acción se dio sobre los cuatro minutos de la etapa complementaria, luego de que el lateral derecho aprovechara una asistencia de Joel Felix para vencer -por tercera vez en el partido- la portería que era defendida por el guardameta Adrian Kappenberger.

Silkeborg había encontrado los primeros dos goles del encuentro en la primera mitad, por intermedio de un doblete del neozelandés Callum McCowatt, quien abrió el camino de la victoria para el equipo de Oliver Sonne. Los tantos fueron a los 3 y 31 minutos.

Luego del tanto del jugador de la Selección Peruana, Simon Makienok descontó en el marcador, pero Tonni Adamsen (71′) y Oskar Boesen (81′) sentenciaron el 5-1 que le permite a Silkeborg seguir avanzando en el campeonato de su país. Con este resultado, el equipo accedió a los cuartos de final de la competencia.

¿Oliver Sonne volverá a la Selección Peruana?

Luego de no ingresar ante Chile y quedar fuera del partido contra Argentina, Oliver Sonne no pudo ocultar su lamento por no debutar con la camiseta de la Selección Peruana. Sin embargo, el lateral derecho mantiene las expectativas de hacerlo muy pronto, para lo que deberá trabajar con la consigna de ganarse un lugar en la nueva convocatoria de Juan Reynoso.

“Me gustaría ir y demostrar lo bueno que soy. Espero, por supuesto, tener la oportunidad la próxima vez. Había hablado con el entrenador aquí, después de los partidos y antes de irme a casa. Dijo que estaba muy satisfecho con la manera en la que me presenté en el campo y también pensó que era mágica la manera en la que estaba involucrado en el equipo”, sostuvo el jugador en diálogo con el departamento de prensa de su equipo.

Los próximos retos de Perú en las Eliminatorias 2026

Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio boliviano), se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz) y será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, completando la última fecha doble del 2023 –no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año–, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio venezolano), tendrá lugar en el Estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados.





