El posible comienzo de una nueva vida, un peldaño que siempre se trazó cuando decidió ser futbolista profesional y que en los próximos días puede oficializarse en una transacción de club a club, beneficiosa para la ‘U’. Piero Quispe cierra el 2023 como uno de los jugadores más determinantes para Universitario de Deportes, además de ser catalogado como uno de los mejores volantes de la Liga 1 Betsson. A nivel de números, el futbolista completó 42 partidos (ocho de ellos por la Copa Sudamericana), con seis goles y dos asistencias, pero sin lugar a dudas su mayor presencia está en la presión y generación de ocasiones de peligro, una cualidad muy valiosa y requerida hoy por Pumas UNAM, club de la Liga MX que apuntó hacia el peruano para que forme parte de sus filas, de cara al Clausura 2024. Esta puede ser la primera oportunidad en el extranjero para el mediocampista, de 22 años, que espera llegar a consolidarse en su carrera para seguir brillando con luz propia en la Selección Peruana.

Depor conversó con dos periodistas mexicanos, Alonso Cabral de TUDN y Arthur Sanguino de El Universal, quienes describieron el panorama general que atraviesa el elenco auriazul y qué debe pasar para que el canterano de la ‘U’ pueda llegar a Ciudad de México para jugar en la Liga MX. Cabe mencionar que, de concretarse su fichaje, sería la primera contratación oficial del nuevo director técnico del club, Gustavo Lema, quien asumió la dirección técnica de Pumas, tras la abrupta salida del argentino Antonio Mohamed.

Pumas, de vuelta entre los mejores

El equipo tenía como objetivo principal llegar hasta la final para el Apertura 2023, luego de una temporada 2022-23 para el olvido (tanto en el Apertura 2022 y el Clausura 2023 quedaron lejos de la zona de clasificación a la Liguilla MX). El retorno no fue sencillo, pero la ventaja fue contar con el estratega argentino Antonio Mohamed, quien impregnó su estilo de juego a los futbolistas para lograr así llegar hasta semifinales, donde cayeron finalmente frente a Tigres (2-1 en el global). Aunque no se consiguió el título, el crecimiento que tuvo el plantel fue abismal, un hecho que reconocen los colegas mexicanos en cuanto al conjunto fundado un 2 de agosto de 1954.

Pumas UNAM cerró el 2023 como semifinalista del Apertura de la Liga MX. (Foto: Agencias)

“La razón principal de este cambio fue el técnico Antonio Mohamed, ya que el argentino dirigió completo su primer torneo. El pasado llegó casi para el cierre del Clausura 2023 y no le alcanzó al equipo para avanzar a Liguilla, pero en este se consolidó la idea de juego del ‘Turco’, ayudado de jugadores como César ‘Chino’ Huerta, Julio González en la portería, Gabriel ‘Toro’ Fernández y más”, resaltó Sanguino; sin embargo, hay otro punto que destaca Cabral: “La inversión en buenos jugadores que hicieron la diferencia, en especial, en la defensa. Fueron dos centrales, el argentino Lisandro Magallán y el brasileño Nathanael Silva”.

Este efecto que causó el ‘Turco’ también ayudó a que los jugadores en la zona de ataque retomen el protagonismo perdido en el pasado. Además de Eduardo ‘Toto’ Salvio (extremo por derecha) y el ‘Toro’ Fernández (centro delantero que activó su cláusula de salida para ir a Cruz Azul), quien destacó más fue César ‘Chino’ Huerta que, a pesar de ser de perfil extremo por izquierda, su versatilidad y velocidad en campo rival le permitió ser también el goleador con nueve tantos en el torneo. “Este último torneo la rompió al grado de ser seleccionado nacional y nominado para ser el mejor jugador del campeonato”, explica Alonso.

Eso sí, el colega de TUDN también destaca en la lista otro nombre, el de “Juan Ignacio Dinenno, que comenzó a ingresar como cambio, por decisión táctica de Mohamed, pero -pese a eso- terminó siendo el segundo mejor jugador, por lo que muchos consideramos que debe ser titular”. Precisamente, Arthur señaló de Dinenno que “es un goleador histórico del club con 60 tantos, aunque con la llegada del ‘Turco’ fue perdiendo la titularidad”. Con este esquema de juego, queda pendiente buscar ese elemento que vaya detrás del delantero, un puesto que podría calzar muy bien con las cualidades de Piero Quispe.

El interés por Piero Quispe

¿Cómo surgió el interés por Piero Quispe? Si bien el trabajo del área de scouting implica investigar diversos mercados deportivos, es innegable que el fútbol peruano en México no es muy seguido. No obstante, con la llegada de Juan Reynoso a la Selección Peruana llegó a captar cierta atención, gracias a la trayectoria que el ‘Cabezón’ se formó allá. Por ello, cuando llegó el momento de ver cómo desarrollaba su estrategia de juego en las Eliminatorias, iba a ser casi un hecho que dicho partido sería visto, tanto por la prensa como por agentes mexicanos. Si bien la historia de la Blanquirrroja con el DT no fue la mejor, igual se tuvo algunas buenas impresiones, en especial, con los jugadores que emplearon bien esta vitrina internacional para darse a mostrar.

Las Eliminatorias 2026 sirvieron de vitrina para que Piero Quispe sea seguido en México. (Foto: GEC)

“A Quispe lo conocimos en las Eliminatorias, cuando jugó ante Bolivia y Venezuela. El hecho de que estuviera Juan Reynoso, un técnico al que seguimos mucho, nos hizo prestar atención. Sabemos que es un jugador muy destacado en Universitario de Deportes, que es una de las grandes joyas el fútbol peruano, muy joven, con muchísimo por crecer”, recalcó Cabral. Sin embargo, hay un cierto tono esperanzador de los colegas porque logre ser pieza fundamental en el equipo.

De acuerdo con Sanguino, “por las posibles salidas del equipo, se entiende que Piero Quispe llega para no flaquear en esa zona (el mediocampo) y aunque no es un goleador es generador, eso le ayudará a Pumas para que los atacantes no tengan que ir a media cancha a buscar el balón y después correr 50 metros para llegar a portería”. Aquí radica el interés de los hinchas por conocer al jugador, incluso, al punto de hacer preguntas en redes y subir videos de él, aunque hay un punto a tener en cuenta: el calendario.

“A nivel de medios todavía sigue un poco frío el tema, porque todavía no se cierra el acuerdo”, aclaró Alonso, mientras que Arthur explicó que “Pumas no ha dicho nada, pero sabemos que ya hizo la oferta oficial por Quispe y están a la espera de que la acepten. El equipo rompió filas el 12 diciembre y se reportarán en las instalaciones el 26 de diciembre, fecha en la que esperan ya tenerlo para los exámenes médicos”. Entonces, ¿la última palabra la tiene el club? Pues no del todo.

Falta reestructurar el plantel

La salida de Mohamed, además de ser sorpresiva, dejó dudas sobre el rumbo que tomará el equipo auriazul. De momento, se rumorea la salida de algunos jugadores, en especial, extranjeros, quienes dejarían espacio libre para nuevos elementos, entre ellos, Piero Quispe. No obstante, de momento no se ha dado ningún anuncio oficial, solo el ascenso del estratega Gustavo Lema, quien tras empezar su carrera en el banquillo bajo la tutela de Antonio Mohamed, hoy toma su lugar para continuar con el legado que dejó el ‘Turco’.

Gustavo Lema asumió la dirección técnica de Pumas, tras la salida de Antonio Mohamed. (Foto: Pumas)

“A Lema lo vemos como una continuación de Mohamed, por lo que seguirá con su mismo estilo táctico y modo de trabajo, así que ojalá le vaya igual de bien, aunque resta por saber si tendrá algunas variantes en la cancha. Hablando netamente de Quispe, yo creo que su posición ideal es detrás del delantero y que encaja bien con el sistema que tiene Pumas, con ‘Toto’ Salvio por extremo, el ‘Chino’ Huerta por Izquierda, tomando el lugar de Gustavo del Prete, un argentino que no terminó de convencer”, describe Cabral, a fin de graficaar cómo ingresaría el volante nacional en el equipo del DT.

No obstante, toca esperar, pues -como señala Sanguino- aún no hay luces claras de salidas que permitan la incorporación del peruano. “Quispe es el único nombre fuerte que suena realmente para Pumas, pero igual está el rumor de la salida de Juan Ignacio Dinenno, Salvio, del Prete, Arturo Ortiz y Carlos Gutiérrez, todos rumores”, apunta, ya que “las áreas a trabajar son el medio campo y la zona defensiva, porque arquero y en ataque Pumas tiene elementos que resuelven”. El cronómetro ya empezó a correr y, tanto Pumas como Universitario deberán ponerse de acuerdo lo antes posible, antes de que se pase esta oportunidad.





