Durante su participación en el podcast “Enfocados”, André Carrillo, de 33 años, fue recibido afectuosamente por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Mientras compartían anécdotas con el delantero del Al-Qadisiyah en la Liga Profesional Saudí, uno de los momentos más llamativos surgió cuando la ‘Culebra’ profundizó acerca de su amistad con el reconocido y experimentado delantero francés Bafétimbi Gomis (38), actualmente en el Kawasaki Frontale de liga japonesa. Esta revelación sorprendió a ‘Cucurucho’, quien, emocionado por las historias, manifestó su deseo de conocer al galo y presentarle una idea de negocio.

En medio de la entrevista, mientras Carrillo hablaba de su tiempo en Al Hilal, equipo donde coincidió con Gomis, fue Roberto quien le preguntó sobre el exdelantero de la Selección de Francia, ya que no recordaba su nombre: “¿Cómo se llama el delantero que es muy conocido en Francia, que es muy parecido a Jefferson y que tiene unas trenzas?

Entre risas, André mencionó que el referido era Bafétimbi, a quien consideraba un gran amigo, comenzando a describir su nivel de juego y mencionando algunos clubes por los que había pasado, así como detalles de su relación amical: “Ese es mi hermano. (Ha estado) en Galatasaray, Olympique de Lyon, en Al Hilal... Hoy por hoy, en Al Hilal, es el extranjero con más goles, todo para adentro, es nivel, calidad”.

Seguidamente, Carrillo contó una anécdota en la que Gomis tuvo un gran gesto con él: “Una vez, cuando jugó en Galatasaray y era el top de los tops, gano ligas y todo. Y una vez le dije, hermano, necesito que me organices un hotel porque voy a ir con mi mujer, me iba a tatuar a Estambul, consígueme un hotel bonito”.

Ante esta situación, según el deportista peruano, el francés le organizó un alojamiento, pero con detalles que lo sorprendieron gratamente. “‘Sí, no te preocupes, anda para allá' y me mando la ubicación. Y llegó al hotel y digo ‘Andre Carrillo’, me saludan y me dicen que no necesito pagar nada, que todo está cubierto por el señor Bafétimbi Gomis. Subo a la habitación con mi mujer y una suite increíble, fotos mías y de mi mujer en toda la habitación, rosas, otro nivel”, narró la ‘Culebra’.

El suceso impresionó mucho a los dos exjugadores, siendo Farfán el primero en reaccionar: “¡Es otro nivel!”, pero fue Guizasola quien mostró mayor entusiasmo. “¿Cuándo me lo traes acá y le presento un negocio? ¡Qué! ¿Tanto, hermano? ¡Bravo, bravo!”, expresó ‘Cucurucho’. Aunque no reveló qué iniciativa le gustaría ofrecerle, Roberto se mostró muy emocionado por lo que conoció sobre Gomis.





André Carrillo: ¿hasta cuándo firmó con Al Qadisiyah?

Luego de dejar Al Hilal tras cinco temporadas, André Carrillo llegó a Al Qadisiyah con el objetivo de lograr al ascenso a la Liga Profesional Saudí —finalidad que fue cumplida—. Por tal motivo, firmó un contrato que funciona hasta el mes de junio del próximo año. Ahora que se ha convertido en pieza clave, los hinchas del cuadro árabe esperan que pueda renovar y siga siendo referente del plantel.

En la lista de jugadores más valiosos de este equipo, el peruano ocupa el quinto lugar con una tasación de 1.5 millones de euros, según informa Transfermarkt. Es superado por el francés Kévin Rodrigues y el alemán Alexander Hack, valuados en 1.8 millones de euros, por Luciano Vietto, con 2.0 millones, y por Nacho Fernández, con 3 millones.

En Al Qadisiya, nuestro compatriota es una de las figuras en las campañas de marketing, ya que es muy reconocido y admirado en el país. Con el regreso a la Primera División, se espera que André siga siendo una figura destacada ante los aficionados, siendo una vitrina constante para el club.

Cabe recordar que Al Hilal fue quien le abrió las puertas al atacante en Arabia Saudita. Luego de jugar el Mundial de Rusia 2018, Carrillo dejó Europa para incursionar en tierras árabes. No tardó mucho tiempo en consolidarse como una de las figuras de Al Hilal, donde ganó siete títulos locales y la Champions League de Arabia en dos ocasiones.

Adnré Carrillo y Bafétimbi Gomis fueron compañeros en el Al Hilal de la Liga Saudí. (Foto: Agencias/El Gráfico)





