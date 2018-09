La Segunda División ha entrado en una recta donde cualquier cosa puede pasar. César Vallejo, quien hasta hace algunas fechas estuvo cómodamente ubicado en el primer lugar de la tabla, ahora puede perderlo: Cienciano está a un solo punto y enfrentará al colero Willy Serrato en el Garcilaso de la Vega.

Los 'poetas' recibirán a Alfredo Salinas en el Municipal de Casa Grande con el objetivo de ir asegurando su puesto en semifinales, aunque su presente no habla bien por ellos. El equipo de Guillermo 'Chemo' del Solar lleva tres partidos sin poder ganar y debe levantarse para mantenerse líder.

Cienciano, en caso sume de a tres frente a Willy Serrato, prácticamente condenará al equipo de Pacasmayo a jugar el próximo año en Copa Perú. Una victoria del 'Papá' y otra de Sport Victoria serán suficiente para condenarlos al descenso.

Carlos Mannucci visitará a Cultural Santa Rosa. El equipo 'policial' venció por 6 a 0 a Serrato la fecha pasada y querrá seguir por el camino del triunfo.

El sexto y séptimo puesto de la tabla, Unión Huaral y Alianza Atlético, enfrentarán a Deportivo Hualgayoc como local y Sport Victoria de visita, respectivamente. Por otro lado, Juan Aurich es el equipo al que le toca descansar en esta fecha 26 del Torneo Clausura.

Domingo 23 de setiembre:



​ Los Caimanes vs. Deportivo Coopsol

​Estadio: Municipal (Chongoyape)

Hora: 1:00pm



Atlético Grau vs. Sport Loreto

Estadio: Miguel Grau (Piura)

Hora: 3:00pm



César Vallejo vs. Alfredo Salinas

Estadio: Municipal de Casa Grande (La Libertad)

Hora: 3:00pm



Unión Huaral vs. Deportivo Hualgayoc

Estadio: Julio Lores Colán (Huaral)

Hora: 3:30pm



Cultural Santa Rosa vs. Carlos Mannucci

Estadio: Los Chankas (Andahuaylas)

Hora: 3:30pm



Sport Victoria vs. Alianza Atlético

Estadio: José Picasso Peratta (Ica)

Hora: 3:30pm



Cienciano vs. Willy Serrato

Estadio: Garcilaso (Cusco)

Hora: 3:30pm



Descansa: Juan Aurich