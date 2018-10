Falta poco para que acabe la Segunda División y siete de los 15 equipos participantes pelean para estar cada vez más cerca del anhelado sueño: jugar en Primera. Este año, como suele pasar, se cambiaron los formatos de juego del campeonato, por lo que, acá, te explicaremos todo lo que necesitas saber.

Antes que todo, terminada la fecha 30 de la fase regular del campeonato, los siete primeros equipos ( César Vallejo ya está clasificado) formarán parte de los 'Play Offs'. Los 'Play Offs' constarán de cuartos de final, semifinales y finales.

César Vallejo, como primero de la tabla, estará directamente clasificado a las semifinales, mientras que los demás se enfrentarán en los cuartos de final de la siguiente manera:

2do vs. 7mo

​3ro vs. 6to

4to vs. 5to

Segunda División: así se jugará la penúltima fecha del torneo de ascenso. También mira la tabla de posiciones

Ya en semifinales, las llaves incluirán a los 'poetas' y a los respectivos ganadores de la ronda anterior. Así sera:

LLAVE 1 : 1er lugar (César Vallejo) vs. ganador del 4to - 5to

​LLAVE 2: Ganador del 2do - 7mo vs. ganador del 3ro - 6to

Finalmente, los ganadores de ambas llaves llegarán a la gran final del torneo. Serán dos partidos: uno de ida y otro de vuelta. Finalmente, el campeón será el nuevo inquilino de la Primera División 2019.

Lo curioso del campeonato de este año es que ahí no acaba todo: habrán dos ascensos más. ¿Cómo? Resulta que el segundo y tercer lugar de Segunda chocarán con el segundo y tercer lugar de la Copa Perú 2018. Se determinarán las posiciones de esta forma:

2do lugar: el equipo que haya perdido la gran final de Segunda

​3er lugar: ganador de partidos (ida y vuelta) entre los equipos que hayan perdido las semifinales de la LLAVE 1 y LLAVE 2