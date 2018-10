Sin haberse jugado la fecha 30 de la Segunda División , ya todo está consumado. Con el nuevo fallo de la Comisión de Justicia de la FPF, donde revocó la resolución que daba por ganador a Atlético Grau sobre Hualgayoc, los siete clasificados a la liguilla están definidos.

La Universidad César Vallejo, Carlos Mannucci, Cienciano, Deportivo Hualgayoc, Alianza Atlético, Unión Huaral y Juan Aurich son los equipos que se han asegurado su cupo en la próxima fase de la Segunda División. Antes, deberán jugar la última fecha del torneo, para decidir las posiciones de cada uno.

Pese a estar clasificados, 'poetas' y 'carlitas' dejarán todo en el Mansiche en una nueva edición del 'Clásico Trujillano'. El primer y segundo puesto de la tabla protagonizarán un partidazo de la fecha 30.



Por otro lado, Cienciano buscará terminar con el pie derecho el campeonato, en casa, cuando choque con Cultural Santa Rosa. El elenco policial ya no tiene mayores aspiraciones, pero el 'Papá' deberá ganar y esperar que Mannucci no sume para ocupar el segundo puesto de la tabla.

Hualgayoc fue el más beneficiado con el fallo de la Comisión de Justicia, ya que pasó de estar en la sétima posición la fecha pasada a ser cuarto. En esta última fecha, el cuadro cajamarquino enfrentará, de local, a Alianza Atlético en un duelo de clasificados.

Finalmente, Unión Huaral y Juan Aurich tendrán la misión de escalar la tabla, pues sus posiciones hacen que, por el momento, tengan que enfrentar al segundo y tercer puesto. El 'Pelícano' jugará con el ya descendido Willy Serrato, mientras que el 'Ciclón del Norte' con Sport Loreto.

Así está la tabla antes de disputarse la fecha 30 de la Segunda División. (Foto: ADFP-SD) Así está la tabla antes de disputarse la fecha 30 de la Segunda División. (Foto: ADFP-SD)

Así se jugará la fecha 30 del torneo de ascenso:

Domingo 28 de octubre:

Juan Aurich vs. Sport Loreto

Estadio: Municipal (Chongoyape)

Hora: 3:30pm



Atlético Grau vs. Los Caimanes

Estadio: Miguel Grau (Piura)

Hora: 3:30pm



César Vallejo vs. Carlos Mannucci

Estadio: Mansiche (Trujillo)

Hora: 3:30pm



Unión Huaral vs. Willy Serrato

Estadio: Julio Lores Colán (Huaral)

Hora: 3:30pm



Deportivo Hualgayoc vs. Alianza Atlético

Estadio: José Gálvez Egúsquiza (Hualgayoc)

Hora: 3:30pm



Sport Victoria vs. Deportivo Coopsol

Estadio: José Picasso Peratta (Ica)

Hora: 3:30pm



Cienciano vs. Cultural Santa Rosa

Estadio: Garcilaso de la Vega (Cusco)

Hora: 3:30pm

