Carlos Bustos llegó a Alianza Lima con un objetivo claro, retornar a la senda del triunfo. En tal sentido, el nuevo DT debe analizar con quiénes contará para esta temporada. Si bien dentro del plantel se ha hecho una purga, hay nombre que aún quedan en el limbo.

En tal sentido, se manifestó sobre la permanencia de Kluiverth Aguilar que “cumple 18 en mayo. La Liga 2 inicia en mediados de abril, seguro habrá una determinación ahí. Pero posiblemente se incorpore otro jugador más en su posición”. Esto, en relación al acuerdo con Grupo City.

Mientras que en el caso de Rubert Quijada, Bustos indicó a RPP que “terminó contrato, pero está con la intención de quedarse. Van a ser cuatro extranjeros y también se incorporarán jugadores nacionales importantes”. Por el momento, precisó que “en el transcurso de esta semana se cierran dos jugadores más, tenemos que resolver la situación de los extranjeros”.

Otro de los jugadores que mencionó fue a Jairo Concha. El DT argentino aseguró que si bien tiene contrato con el club “mañana aparece un equipo que lo quiere lleva, es difícil que se pueda quedar. Pero es importante lo que piense el jugado”.

Quien podría pegar la vuelta es José Manzaneda. “Se puso a disposición, esperamos que se cierre la negociación de incorporación, según me han dicho va encaminado. Pero en estos momentos no está concretado”, agregó Bustos en la entrevista a RPP.

Finalmente, no dejó de referirse a la conformación de su comando técnico para este 2021. “Desde que empecé a hablar con Alianza Lima, el club me sugirió que haya una persona identificada con el equipo [de ayuda en el comando técnico]. No puedo confirmar quién sería, porque no es concreto”, detalló el estratega, quien debe llegar en los próximos días para comenzar la planificación de los refuerzos y la pretemporada.





