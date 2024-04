En los últimos días la Liga 2 ha estado en boca de todos y no por cosas positivas. El Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (TL-FPF) dio a conocer las resoluciones que descalificaban a Juan Aurich y Unión Huaral de participar en el torneo de ascenso, por no cumplir con los estándares requeridos para adquirir la Licencia B. En ese sentido, Miguel Curiel utilizó sus redes sociales para referirse al respecto y criticar durante a los organizadores del campeonato.

El delantero del Deportivo Llacuabamba reaccionó a la noticia de los dos clubes excluidos de la Liga 2, afirmando que hay un equipo que quiere verse beneficiado con esta decisión. “Creo que hay un equipo que quiere clasificar a la siguiente fase sin jugar. Increíble lo que está sucediendo en la Liga 2. Se tienen que ir todos los que están a cargo del torneo. Un torneo de barrio es más decente”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

En esa misma línea, el futbolista de 36 años apuntó a que en la Zona A, donde ya no van a participar ni Juan Aurich ni Unión Huaral, sospechosamente solo restan siete equipos que van a pelear por los seis cupos a la siguiente ronda. “¿En el grupo de quien están Aurich y Huaral? Nada es coincidencia. A la siguiente fase se clasifican seis, hoy quedan siete equipos habilitados”, agregó.

Esta no es la primera vez que Curiel utiliza sus redes sociales para quejarse de la mala organización de la Liga 2, ya que la semana pasada, previo al partido entre Deportivo Llacuabamba y ADA Jaén, se quejó del estado del campo del Estadio San Luis. El recinto, ubicado en la localidad de Bagua Grande, no estaba apto para recibir un encuentro deportivo en condiciones óptimas.

Según el video que subió el atacante, se puede apreciar el estado calamitoso del estadio selvático, que en su momento pasó por la revisión y posterior aprobación de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (CL-FPF). Precisamente Curiel se dirigió a las autoridades el máximo ente rector del fútbol peruano: “No puede ser posible que habiliten un campo en estas condiciones. ¿Hasta cuándo, FPF?”.

Del mismo modo, el experimentado jugador –con pasado en clubes de Primera División como Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, entre otros– agregó de manera sarcástica que esas son las condiciones en las que los jugadores practican el fútbol profesional. “Este es el campo que aprueba la Federación, miren. ¿Hasta cuándo? Increíble, de verdad. Fútbol profesional, así jugamos”, aseveró.

Grave denuncia de Miguel Curiel por estado del campo en el Estadio San Luis. (Video: Miguel Curiel)





La palabra de Agustín Lozano

Tras darse a conocer las resoluciones que excluyeron a Juan Aurich y Unión Huaral de la Liga 2, Agustín Lozano habló sobre el asunto este viernes, a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras haber estado de viaje en Asunción, en un Congreso de la CONMEBOL. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) manifestó que se enteró de lo ocurrido cuando estaba en Paraguay y aclaró que esta medida no depende de él, sino del Tribunal de Licencias, un órgano independiente.

“Me enteré en Paraguay, lamentablemente son órganos independientes donde no participo. Habrá un directorio y veremos qué pasa. Lo que ya deciden los órganos independientes, nosotros no tenemos ninguna injerencia. Habrá un directorio y seguramente se debatirá este tema también”, aseguró el mandamás del máximo ente rector del fútbol peruano, en diálogo con los medios de comunicación.

Si bien no hay un panorama claro respecto al futuro de Juan Aurich y Unión Huaral, puesto que ambos clubes seguirán insistiendo desde el área legal para no ser descalificados de la Liga 2, todo sigue en manos del Tribunal de Licencias. El reglamento es claro: sin la Licencia B no pueden ser parte de un torneo profesional, por lo que en este caso descenderán automáticamente a la Liga 3 para el 2025.





