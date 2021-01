Hace una semana, Carlos Bustos fue oficializado como nuevo entrenador de Alianza Lima. El técnico argentino, con experiencia en Universidad San Martín y Melgar de Arequipa en el fútbol peruano, buscará regresar al equipo íntimo a la Liga 1, después de la dolorosa página que se escribió en el 2020, cuando descendieron a la Liga 2.

Tras la oficialización del DT en un contrato por un año, el cuadro íntimo realizó una presentación virtual ante los medios de prensa, debido a que el técnico aún se encuentra en México. No obstante, luego de haber arreglado su llegada a nuestro país, Bustos llegaría en las próximas horas a Lima para empezar con los trabajos pensando en el inicio de la Segunda División.

Según pudo conocer Depor, Carlos Bustos arribará el aeropuerto Jorge Chávez, entre el domingo de esta semana y el lunes de la próxima, para posteriormente cumplir con la cuarentena obligatoria que exige el Gobierno peruano antes de acercarse a las instalaciones de Alianza Lima.

La próxima semana los futbolistas pasarán por los respectivos exámenes médicos y las pruebas de COVID-19 para arrancar con los trabajos físicos, en pro de comenzar con la pretemporada en el Colegio La Inmaculada.

Asimismo, se tiene previsto que el primer equipo íntimo entrene en el Alejandro Villanueva hasta cerrar trato con la Inmaculada. Las conversaciones con la institución están bastante avanzadas y solo faltaría la firma para concretar el trato.

Beto da Silva, Rubert Quijada y Patricio Rubio no seguirán en Alianza Lima

Por otro lado, Alianza Lima es uno de los clubes que ha sufrido más bajas de cara a la temporada 2021. Los directivos decidieron hacer una reestructuración en el primer equipo, por lo que varios jugadores dejaron de vestir la blanquiazul, ya sea por el término de su contrato o por mutuo acuerdo para rescindir el vínculo, en pro de darle a Carlos Bustos la plantilla que él desea para la próxima campaña.

Ahora, tres futbolistas se sumarán a la lista de bajas, puesto que Beto da Silva, Patricio Rubio y Rubert Quijada no seguirán este año en el cuadro de La Victoria. Los dos primeros no continuarán en el club al no encontrarse en el proyecto deportivo para el presente año, (con el jugador chileno el mayor inconveniente es lo económico), mientras que en el caso del zaguero, se ha decidido no ampliar el préstamo.





