¡Ya estamos en Trujillo! Carlos A. Mannucci y César Vallejo disputarán la gran final de la Segunda División y Depor te llevará todas las incidencias y la transmisión EN VIVO del partido más importante del norte del país, el mismo que genera gran expectativa en el público local.

Si bien el duelo es denominado como el clásico de la 'Ciudad de la Eterna Primavera', la afición del elenco carlista es la que domina las calles del pueblo y vuelve a quedar demostrado con la gran demanda que existe por un boleto para la final.

Segunda División: 'Pepe' Soto calentó la final ante César Vallejo con polémica declaración



Carlos A. Mannucci espera conseguir su regreso a primera división tras 24 años de ausencia, en los que no paró de pelear por volver a la profesional. Sin embargo, saben que César Vallejo no será un rival accesible; incluso, no han podido ganarle en lo que va del año.



Más de 20 mil personas esperan agotar las localidades puestas en venta para este partidazo, el mismo que se jugará este domingo a las 3:30 p.m. ¿Te animas a dar tu favorito?

