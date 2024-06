Deportivo Llacuabamba fue ampliamente superior a Carlos Stein y lo goleó por 6-0 en el Estadio Municipal de Huamachuco, por la novena jornada de la Zona Norte de la Liga 2 2024. En el partido, ocurrió un hecho insólito, que ha dejado sorprendidos a los hinchas del fútbol peruano. ¿Qué sucedió? El arquero titular del club chiclayano sufrió una lesión y, debido a que el segundo arquero no había viajado, tuvo que reemplazarlo el hijo del presidente del club, que no entrena y no se encuentra en un buen estado físico.

Kevin Sánchez marcó un triplete (34′, 39′ y 59′) y luego el combinado local bajó las revoluciones. Parecía que el marcador iba a quedar así; sin embargo, sobre el final, el portero Diego Montalvo se sintió y tuvo que salir del terreno de juego. Entonces, como el segundo guardameta no viajó por lesión, tuvo que ingresar Jairo Revolledo, de 15 años, hijo del presidente y que no entrena.

Entonces, el juvenil se paró bajo los tres palos y recibió tres anotaciones en pocos minutos. Paolo Méndez marcó a los 89′, Edixon Mena anotó el 5-0 en el 94′ y finalmente John Vega colocó el 6-0 definitivo a los 96′. El hijo del máximo dirigente del club no pudo hacer mucho, pues no tenía grandes capacidades en el arco. Sin duda, un hecho que demuestra que todavía quedan muchas cosas por mejorar en la Liga 2.

Con este resultado, Deportivo Llacuabamba ha sumado 16 puntos y se ubica en la cuarta casilla en la tabla de posiciones, solo superado por Juan Pablo II College (17), FC San Marcos (18) y Alianza Universidad (22). Los chiclayanos, por su parte, se quedaron con seis puntos y están complicados en la parte baja de la tabla. Deben mejorar si quieren seguir con el sueño de ascender a Primera División.

¿Cómo va Carlos Stein en la Liga 2?

El club de Chiclayo se ubica en la Zona Norte y no ha tenido un buen arranque en el campeonato de Segunda División, pues se ubica en el séptimo puesto (son 9) con apenas seis puntos. Solo supera a Juan Aurich y Unión Huaral, quienes tienen cero unidades debido a que no cuentan con la licencia para disputar el torneo y hasta ahora no han podido jugar.

Carlos Stein ha disputado ocho partidos en esta temporada, en los que ha ganado dos y ha perdido en seis ocasiones. Asimismo, ha anotado diez goles y su arco ha sido vencido en 22 ocasiones. En la próxima jornada, el equipo de Lambayeque visitará a Juan Pablo II College en el Estadio Municipal de la Juventud. El duelo será transmitido por Nativa TV.

¿Cuál es el formato de la Liga 2 2024?

Según el formato establecido por la Comisión Transitoria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el formato de la Liga 2 2024 será muy diferente al de años anteriores, ya que se jugará con dos grupos establecidos por geolocalización. De esta manera, tendremos la Zona Norte y la Zona Sur, con el objetivo de reducir gastos logísticos de traslados y todo lo que implica jugar en una geografía tan compleja como la del Perú.

En la fase regional, se formarán dos grupos, cada uno con nueve equipos. Estos conjuntos serán divididos por cercanía geográfica y disputarán encuentros de ida y vuelta en el formato de todos contra todos. Luego de ello, se formarán dos nuevas series, una que luchará por el título y otra por el descenso. El grupo con los aspirantes a lograr el ascenso, será conformado por aquellos conjuntos que ocuparon los seis primeros lugares en sus grupos de la fase regional.

Estos doce equipos clasificados serán nuevamente divididos en dos grupos, esta vez de seis cada uno y se volverán a enfrentar en el formato de todos contra todos. Como una manera de premiar la meritocracia, los tres primeros de cada pasarán a los play-offs de la Liga 2, siendo los dos líderes los clasificados a las semifinales, mientras que los cuatro restantes serán emparejados de acuerdo a la ubicación en la que finalizaron.

En cuanto al descenso, los cuadros que estarán en este grupo serán aquellos que quedaron entre el séptimo y noveno puesto de la etapa regional, tomando en cuenta los números que cosecharon en sus respectivas zonas. Estos seis equipos formarán una especie de liguilla, donde tras enfrentarse todos contra todos, el último perderá la categoría y disputará lo que para el 2025 será la Liga 3, y ya no la Copa Perú como sucedía en otras temporadas.





