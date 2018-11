José Soto , técnico de Carlos A. Munnucci , se disculpó luego de ser denunciado por un suboficial de la policía. El DT los agredió tras la final de ida, ante César Vallejo , por la final de la Segunda División.

"Pido las disculpas del caso al miembro policial por la reacción que tuve. Estoy citado para rendir manifestación así que voy a ir. Fue un error involuntario que se dio por la calentura del partido", dijo el exjugador.

"Sentí que me faltaron el respeto pero no justifico mi reacción sé que no debió ser así. Yo no soy una persona violenta ni nunca ha tenido un problema en ese sentido. La reacción que tuve en el estadio al golpear a un policía no la debí tener", añadió.

César Vallejo y Carlos A Mannucci se enfrentarán este domingo, en el partido de vuelta por la gran final de la Segunda División. El duelo se jugará a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Casa Grande.

"Más allá de jugarse el título, el ascenso, más allá de ser la final, por ser un clásico rival aquí en la ciudad uno se juega el orgullo y quiere ganar", añadió José Soto.

