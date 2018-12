Leandro Fleitas fue suspendido para el segundo partido entre César Vallejo y Carlos A. Mannucci por las agresiones verbales a los árbitros en el duelo de ida. Sin embargo, el defensa no se perderá la final de la Segunda División.

A través de sus redes sociales, el 'Poeta' se pronunció sobre el castigo y confirmó que el zaguero participará del compromiso, pero de manera simbólica. "La 'Máquina' va a jugar junto a la hinchada por la Naranja, porque Vallejo con su hinchada es más fuerte", indica la publicación.

Del mismo modo, Leandro Fleitas aprobó su sanción. Entiende que no fue correcto lo que hizo en el estadio Mansiche de Trujillo y reiteró sus disculpas para el árbitro Joel Alarcón y sus colaboradores.

"Me apena porque deseaba estar en esa final, pero acepto el castigo por la falta que cometí, eso me ayuda a mejorar y aprender. No bajaré los brazos", apuntó el defensa argentino.

► Carlos A. Mannucci vs. César Vallejo: fecha, hora y canal de la segunda final del torneo de ascenso



Leandro Fleitas no es la única baja de César Vallejo ante Carlos A. Mannucci para este domingo en Casa Grande. El volante Alexander Sánchez también está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Post de César Vallejo en Twitter. Post de César Vallejo en Twitter. Twitter

