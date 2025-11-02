La emoción invadió Cajamarca. En un Estadio Cristo el Señor repleto de hinchas y bajo una intensa expectativa, FC Cajamarca escribió una de las páginas más gloriosas de su corta historia futbolística. El cuadro norteño logró imponerse 2-0 a CD Moquegua en la final de vuelta de la Liga 2 y selló su ascenso a la máxima división del fútbol peruano. La fiesta fue total en la altura, donde el equipo cajamarquino mostró carácter, determinación y un fútbol sólido que terminó coronándolo campeón. Con este resultado, el global quedó 3-2 a favor de los cajamarquinos, que ahora se preparan para debutar en la Liga 1 2026.

Desde el inicio, FC Cajamarca salió decidido a revertir la derrota sufrida en la ida. La presión alta, el empuje de la tribuna y el orden táctico fueron claves para dominar el trámite del encuentro ante un Moquegua que apostó por cuidar su ventaja. Los minutos iniciales fueron de alta intensidad y marcaron el tono de una final que no dio tregua.

A los 18 minutos del primer tiempo llegó el primer grito de gol. Abel Casquete, figura destacada durante la temporada, protagonizó una jugada individual brillante que terminó en una definición impecable de Denylson Chávez. El estadio estalló y la ilusión del ascenso se encendió con más fuerza. El global quedaba igualado, pero el impulso del local ya se sentía imparable.

Lejos de conformarse, FC Cajamarca continuó atacando y encontró el segundo tanto antes del descanso. A los 36 minutos, Hairo Timaná se hizo presente en el marcador con un zurdazo potente tras una jugada colectiva bien elaborada. Ese gol, celebrado con lágrimas por los hinchas cajamarquinos, significó el 2-0 y la remontada definitiva en el global.

En el complemento, Moquegua intentó reaccionar con cambios ofensivos, pero la altura y el desgaste físico pasaron factura. El conjunto visitante apenas pudo inquietar el arco defendido por Massimo Sandi, mientras que Cajamarca manejó el ritmo del juego con experiencia y serenidad. Cada minuto que pasaba acercaba al equipo al sueño de toda una región.

Cuando el árbitro pitó el final, la algarabía se desbordó. Los jugadores se fundieron en abrazos, los hinchas invadieron el campo. “¡Somos de Primera!”, se escuchaba entre cánticos y lágrimas de emoción. Un logro que quedará grabado para siempre en la historia deportiva del norte peruano.

El ascenso de FC Cajamarca marca un nuevo capítulo para la región. Su desempeño en la Liga 2, con 9 victorias en 11 partidos como local, demostró que la fortaleza en casa fue su mayor arma a lo largo del torneo.

Del otro lado, CD Moquegua no logró mantener la ventaja obtenida en la ida, pero todavía conserva la ilusión de llegar a la Liga 1. El equipo sureño tendrá una nueva oportunidad a través del repechaje, donde enfrentará al ganador del duelo entre Unión Comercio y UCV.

Con este título, FC Cajamarca se une a la lista de clubes que lograron ascender desde la Liga 2 en los últimos años, y ahora su reto será armar un plantel competitivo para mantenerse en la primera división. Su hinchada ya lo celebra como una hazaña, pero el sueño recién comienza.

TE PUEDE INTERESAR