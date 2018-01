‘Chemo’ del Sola r fue presentado en sociedad como nuevo técnico de César Vallejo, que buscará el ascenso, luego de animar la Segunda División junto a Sport Boys. De hecho, el estratega tendrá un nuevo desafió tras dirigir a varios clubes de Primera, como Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

Sumada su primera semana de entrenamiento con César Vallejo, el club poeta presentó este miércoles a ‘Chemo’ del Solar y a su comando técnico, el cual estará liderado por Fernando del Solar (asistente).

“Contento de estar en esta gran institución, vengo decidido a quedarme mucho tiempo, mi intención no es solo regresar a primera, sino aportar al crecimiento del club”, dijo del Solar en conferencia de prensa.

“Agradezco a la familia Acuña por darme la oportunidad de trabajar en este club. Desde el primer momento que me llamaron, sentí que era un sitio ideal para desarrollar mi trabajo y estoy convencido que me sentiré muy cómoda de trabajar en el club y por ello acepté esta propuesta. También me encantó la idea de venir a Trujillo, porque lo conozco desde niño, mi madre nació en Trujillo y pasé mi infancia en esta ciudad”, agregó.

Por otro lado, ‘Chemo’ manifestó que César Vallejo se rodeará de jugadores jóvenes y con experiencia para desarrollar de mejor manera la idea de ser campeones de la Segunda.

Instagram viral: Yoshimar Yotun baila festejo junto a Pierre da Silva