La Copa Libertadores es un torneo que exige la máxima atención posible durante todos los minutos que dure un partido, pues una breve desconcentración podría ser fatal. Alianza Lima lo vivió el último miércoles en la caída a manos de Cerro Porteño (1-0) en los segundos de descuento, por lo que desde ya en la interna están pasando la página para enfocarse en la Liga 1 Te Apuesto, pero sin dejar de ser autocríticos por lo que sucedió en Asunción. Ángelo Campos, por ejemplo, evitó darle más vueltas al asunto y manifestó que están trabajando para solucionar las cosas negativas que evidenciaron ante el ‘Ciclón’.

En diálogo con los medios de comunicación, el portero de 30 años sostuvo que Alianza Lima hizo un buen partido desde el plano defensivo, pero que pudieron redondear una noche perfecta por lo que ocurrió en los instantes finales del compromiso. Asimismo, Campos quiso quitarle dramatismo a la derrota y apuntó a mejorar desde la autocrítica que habrá puestas adentro, no solo pensando en el próximo reto internacional frente a Colo Colo, sino también en los partidos del Torneo Apertura 2024.

“Es un tema de diez segundos al final del partido que te cambia toda la perspectiva. El grupo hizo un trabajo excelente, fue un gran partido para nosotros en el tema defensivo, al final en una jugada que ellos intentaron hicieron el gol faltando diez segundos para el final del partido, es un premio para ellos. Nosotros regresamos con ese sinsabor, pero la autocrítica está. Es fútbol, se gana y se pierde, no hay que golpearse la cabeza por eso”, manifestó.

Consciente de que el calendario está bastante apretado para los clubes peruanos que están participando en la Copa Libertadores, Campos aseveró que lo sucedido en territorio paraguayo no los desenfocará del objetivo que tienen en el plano local, ya que antes de poner su atención en Colo Colo deberán enfrentar a Atlético Grau y Sport Boys por la Liga 1 Te Apuesto. Si bien Alianza Lima no comenzó muy bien el campeonato, sus dos últimas victorias le ha permitido volver a meterse en la pelea por los primeros lugares.

“Fue una jugada rápida que Yordi (Vílchez) la desvía y pasa por la guacha de él. Ahí va fuerte al arco, cosa que se pierde de vista, pero puedo decir muchas cosas, el gol ya está. Terminamos perdiendo 1-0 y no hay ningún problema. Hay que seguir trabajando y levantar cabeza en la Copa, ahorita tenemos que seguir pensando en el Apertura que el domingo tenemos un gran partido. Ya está, ya pasó, el fútbol continúa ganes o pierdas. Ahorita nos toca pensar en Atlético Grau, después en Sport Boys y de ahí en Colo Colo”, agregó.

Finalmente , Ángelo hizo hincapié que solo están pensando en ellos y no en lo que hagan los otros clubes que están en la parte alta de la tabla de posiciones, como Sporting Cristal y Universitario. “Estamos enfocados en nosotros. En los dos últimos partidos, que hemos ganado 3-0 y 4-0, ha sido una trepada importante de nosotros y después van a tener que jugar entre ellos. Nosotros tenemos que enfocarnos en sacar la mayor cantidad de puntos en el Apertura para que ellos sientan la presión. Hay que seguir ganando, que es lo más importante”, puntualizó.

La palabra de Renzo Garcés

Renzo Garcés también fue otro de los jugadores de Alianza Lima que se refirió a la derrota ante Cerro Porteño, y al igual que Ángelo Campos, hizo una breve autocrítica pero sin entrar en mayores detalles. “Es un resultado que no esperábamos, pero hay un partido importante el domingo, ya volteamos la página y en lo que está próximo. Debimos estar más concentrados en la Copa Libertadores, tuvieron una ocasión y ni siquiera fue de tanto peligro. Así es el fútbol, nos toca levantarnos y prepararnos para lo que viene”, comentó.

Pese a que la última jugada termina condenando la labor defensiva de los ‘blanquiazules’, lo cierto es que el exjugador de la Universidad César Vallejo fue un de los valores altos en la línea de tres y se ha convertido en un inamovible dentro del esquema de Alejandro Restrepo. Al respecto, ‘Charapa’ agradeció el respaldo de sus compañeros y del director técnico colombiano. “Gracias a Dios me siento bien, la confianza que me da el grupo, el entrenador. Me siento bien, trabajo día a día para superarme a mí mismo”, sentenció.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de perder por 1-0 ante Cerro Porteño, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau por la décima primera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 14 de abril desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play y Fanatiz.





