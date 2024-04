Hace unas semanas, Sporting Cristal perdió a Martín Cauteruccio por una inflamación hepática, la misma que ocasionó que el gran arranque del goleador uruguayo (17 goles en ocho partidos) tenga que interrumpirse en la Liga 1 Te Apuesto. Sin embargo, la larga espera parece haber llegado a su final para el uruguayo y Enderson Moreira, siendo Joel Raffo el encargado de dar luces sobre el posible retorno del atacante charrúa a un partido oficial con la camiseta celeste.

“Martin Cauteruccio entrenó hoy (viernes) por primera vez con normalidad. Ya está en consideración por parte del comando técnico. Hay un partido en los proximos días con un factor de la altura (Deportivo Garcilaso) y vamos a ser precavidos. Estará en consideración, si ellos creen que esté dentro de los convocados, o seguirá con ese fortalecimiento para incluirlo el siguiente duelo (contra Cusco FC)”, sostuvo el máximo representante del combinado bajopontino, en entrevista brindada a RPP.

Por otro lado, Raffo dio luces sobre lo acontecido con Gonzalo Aguirre, quien dejó de ser parte del plantel principal, sin terminar de esclarecerse el real motivo que ocasionó que no vaya a ser tomado más en cuenta por el comando técnico.

“Gonzalo (Aguirre) es un profesional y cuando estuvo en el equipo lo demostró. En el club no hay decisiones personales. Su no inclusión para ésta temporada responde a una política deportiva. Acá hay una política deportiva que determina mayores o menores posibilidades de juego para los futbolistas en general, dependiendo de la misma. Más allá de lo que se ha dicho, de lo que él pudo decir, entendiendo que lo pudo hacer de buena fe, lo mismo que en el caso del profesor Moreira, que ha descrito un hecho que es una realidad y yo soy testigo. Su no inclusión dentro de la conformación del plantel para esta temporada responde estrictamente a una política que tenemos muy bien definido y que hizo que no se pueda tener un proyecto con él”, agregó el presidente del equipo de La Florida sobre la salida del jugador de la institución, hace unos días.

“La intención del club para traer a un chico de 19 o 20 años, de otro contexto y realidad, porque no era el caso de que venía de Liga 1, es a largo plazo. Luego, por otros motivos, que no nos hayamos puesto de acuerdo con el futbolista, porque nosotros tenemos una serie de condiciones para cada perfil de jugador, unos rangos salariales, una serie de paquetes que no es solo sueldo y que un chico de 20 años, que solo tuvo 131 minutos en la temporada, tanto en su equipo en Argentina sumado al segundo semestre con nosotros, de ninguna manera y no corresponde por tema de equidad y principio, no puede pretender entrar en una escala salarial con quienes disputan 300 minutos, que están en Cristal hace muchos años o que tienen una trayectoria enorme en diversas ligas. Es muy simple, no está dispuesto...”, aseveró de manera rotunda.

Aguirre rechazó dos propuestas de renovación

En otro momento, Raffo dio a concer que desde finales del pasado 2023 se le ofreció dos acuerdos, uno mayor que otro, a Aguirre para que se mantenga en el club por cuatro años, pero que al estar mal asesorado no los aceptó. Incluso, señaló que el seleccionado peruano sub 20 no valoró la importancia de vestir la camiseta de uno de los cuadros más importantes del país.

“El club hizo dos excepciones con respecto a nuevas condiciones, porque nuestra intención era llegar a un acuerdo dentro del proyecto que teníamos con él, que era un contrato de cuatro años. Hicimos dos excepciones desde octubre del año pasado, donde hicimos el primer ofrecimiento y luego hicimos otra por encima para conservar el proyecto, pero no se pudo. A mi entender, el chico está mal asesorado por personas alrededor suyo, no valoró lo que significa estar en Cristal, por ende, de mutuo acuerdo, se definió que no tiene sentido continuar y arreglamos anticipadamente”, concluyó.

Finalmente, Raffo confesó que el objetivo principal de Cristal será hacerse con el campeonato nacional, más aún teniendo en cuenta que tuvieron una rápida despedida de la Copa Libertadores, torneo en el que fueron eliminado por Always Ready (Bolivia) en la fase 2.

“El cupo en incorporación que le queda al club lo vamos a usar siempre y cuando haya alguna venta al exterior de algún jugador. Es doloroso no poder estar jugando la Copa Libertadores. Trabajamos para eso, pero la realidad es esa. Nuestra obligación ahora es el campeonato”, concluyó.

¿Cuál es el próximo partido de Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener actividad el próximo lunes, cuando visite a Deportivo Garcilaso por la décimo primera fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el lunes 15 de abril desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido por la señal de L1 MAX.

Debido a que el campeonato ingresó a su etapa más ‘picante’, los ‘celestes’ necesitan sumar de a tres en la altura de Cusco y, así, no permitir que Universitario de Deportes se despegue en la cima de la tabla posiciones. Si bien cuando visitaron a Always Ready -por la Copa Libertadores- cayeron goleados por 6-1, y frente Cienciano empataron por 2-2, el último antecedente celeste en altura es positivo: un 2-1 sobre UTC, en Cajabamba.





