Lamentablemente, las acusaciones por amaño de partidos no son un tema ajeno en el fútbol peruano. En el último tiempo, este delicado tema tocó tanto a la Liga 1 como a la Segunda División. Y en medio de todo este escenario, Pier Larrauri salió al frente y en el programa ‘Cojo y Manco’ dio detalles de lo que le tocó vivir cuando defendía la camiseta de Deportivo Coopsol, en la temporada 2023: “Todo esto me generó un desgaste emocional grande. Unos meses después decidí salirme de este cáncer, a pesar que estaba contento con Víctor (Rivera)”.

“Llegué a Coopsol con un plantel súper sano, súper bien y empezamos a ver todo lo que se vive detrás del torneo de Segunda División. Considero que uno nunca debe de traicionar sus principios, su esencia como ser humano. Todo el torneo son malos pagos, un campeonato que dura cinco meses. Todo eso termina desencadenando que aparezcan terceros con el tema de las apuestas”, le contó al periodista Horacio Zimmerman.

A su vez, indicó: “Muchos de los jugadores se me acercaban y no sabía si están jugando conmigo o contra mí. Recuerdo una experiencia de un jugador que se me acerca antes del partido contra Comerciantes Unidos, en Cutervo. Me muestra un mensaje de un tercero que había sido futbolista profesional, seleccionado y entrenado por el técnico de ese entonces que era Víctor Rivera, quien tampoco había experimentado lo que me tocó vivir ese año”.

Pier Larrauri contó que esta situación se volvió una constante y uno de los jugadores del plantel tuvo que tomar una radical decisión para no verse afectado: “El central del equipo me enseñó un mensaje donde decía que tres de los defensas ya están, solo faltas tú. Tienen que meterte dos goles en el primer tiempo. Yo le conté a Víctor (Rivera) y me decía que cómo lo comprobamos si no hay mensaje de la persona con él. Eso era semana tras semana. Había un defensa del equipo que no tenía celular, había estado tan metido que quería salirse y ya no podía”.

El volante tuvo un paso fugaz por FAS de El Salvador en el 2022, tras migrar desde Deportivo Binacional. Aquella etapa en el cuadro centroamericano culminó por un mal diagnóstico de una lesión. Y en el 2023 fichó por Deportivo Coopsol para jugar la Liga 2, donde se topó con una realidad distinta. “Todo eso me generó un desgaste emocional grande. Siempre he buscado la excelencia y al ver que mi carrera se iba por lugares que no debía, decía dónde estoy parado. No me he esforzado para vivir este tipo de situaciones. Unos meses después decidí salirme de este cáncer, a pesar que estaba contento con Víctor (Rivera)”, concluyó.





