Ante Ecuador, la Selección Peruana no mostró su mejor versión y cayó (1-0) en la ciudad de Quito, por la fecha 8 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Los dirigidos por Jorge Fossati siguen en el último lugar de la tabla de posiciones, complicando sus chances de acceder a la zona de repechaje o clasificación directa. Marcos López -uno de los titulares en el cotejo- habló sobre el complicado momento que vive el equipo de todos y dejó un balance del cotejo del pasado martes. Por otro lado, se refirió a los comentarios de los hinchas por consecuencias de los malos resultados.

“Contra Colombia hicimos bien las cosas y esperábamos algo más contra Ecuador, pero el fútbol es así y hay que seguir. Queremos ir al Mundial y el panorama es complicado. Nos quedan rivales difíciles, pero sé que el grupo va a entregar todo”, dijo a los medios de comunicación.

El futbolista de Copenhague de Dinamarca comparó los partidos disputados en la fecha doble: “No es lo mismo jugar en el llano que en la altura. Somos profesionales, pero te condiciona un poco el clima, la altitud, la cancha. Más allá que jugamos un partido aceptable contra Colombia, lo de Ecuador en lo grupal fue pobre. Fue un partido bajo para nosotros, por lo que hicimos antes. Por esa parte, queda analizar y pensar en lo que viene”.

Copenhague y el Feyenoord llegaron a un acuerdo por el lateral peruano Marcos López. (Foto: @FCKobenhavn).

En el minuto 61 del Perú vs. Ecuador, Marcos fue sancionado con tarjeta amarilla y quedó inhabilitado para el siguiente choque ante Uruguay (10 de octubre). Sobre esta situación, el lateral expresó su molestia por la actitud del árbitro Andrés Rojas y la cartulina recibida.

“Los equipos rivales también juegan. No sé si es el sistema, los jugadores. No quiero poner excusas, solo quiero enfocarme en mí, en los que están. Esto sigue, esto es fútbol. Obviamente queremos ganar y dejar en alto. La suspensión es parte de. No se le puede hablar hoy en día a los árbitros. Un poco de bronca por ese lado porque te condiciona y no se les puede decir nada. Son momentos claves y detalles que influyen”.

Por último, Marcos López dejó un mensaje ante los comentarios de los seguidores de la Bicolor, direccionando la mirada a los encargados de las divisiones menores: “Si pretendemos competir, es importante que el fútbol en la formación crezca. El hincha exige, pero no se fija que no hay formación para los jóvenes. Piden un nueve, un lateral, un extremo, pero no hay recursos”.

¿Qué resultados necesita Perú en la próxima fecha doble?

En la próxima jornada doble, la Bicolor se enfrentará a dos oponentes importantes: Uruguay y Brasil. A pesar de que los últimos encuentros de los charrúas resultaron en empates (contra Paraguay y Venezuela), no deja de ser un desafío más que complejo. Su posición en la tabla no mienten: están tercero y con 15 unidades. Ahora, más allá de los antecedentes del equipo de Marcelo Bielsa, la obligación de la Blanquirroja es sumar sí o sí en este encuentro. Se jugará en Lima el 10 de octubre.

Como siguiente adversario, se enfrentarán a la ‘Canarinha’ el 15 de octubre, que tampoco tuvo un rendimiento destacado últimamente. Aunque la escuadra de Dorival Júnior derrotó a Ecuador por la mínima, su juego no muestra las luces del ‘Scratch’ de siempre. Y en la última jornada, se enfrentó a Paraguay, donde perdió 0-1; de esta manera, se ubica en el quinto lugar con 10 puntos.

Es importante mencionar que este partido se jugará en Brasília, por lo que la Blanquirroja al menos debería lograr un empate, teniendo en cuenta el nivel del rival que tendrá al frente. Con un triunfo ante Uruguay y un gran desempeño contra la pentacampeona, el equipo de Jorge Fossati sumaría cuatro puntos, alcanzando un total de siete. Ojo, si Chile pierde ambos encuentros (contra Brasil y Colombia), la Bicolor superaría a su clásico rival y, de esta manera, saldría del último lugar.

En el mejor de los casos, si la ‘sele’ registra una victoria en ambos compromisos, sumaría seis puntos adicionales, totalizando nueve unidades. Esto permitiría al equipo nacional, siempre y cuando la Roja, Bolivia y Paraguay obtengan resultados negativos, dejar la última ubicación.

Perú en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 8 6 0 2 12 4 8 18 2 Colombia 8 4 4 0 9 5 4 16 3 Uruguay 8 4 3 1 13 5 8 15 4 Ecuador 8 4 2 2 6 4 2 11 5 Brasil 8 3 1 4 9 8 1 10 6 Venezuela 8 2 4 2 6 7 -1 10 7 Paraguay 8 2 3 3 2 3 -1 9 8 Bolivia 8 3 0 5 10 15 -5 9 9 Chile 8 1 2 5 4 12 -8 5 10 Perú 8 0 3 5 2 10 -8 3

Resultados de Perú en Eliminatorias Mundial 2026