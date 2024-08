Luego de su breve paso por la Kings League, vistiendo los colores de ‘Persas’, y su fallida incorporación en la primera del año a Unión Comercio, que no se terminó dando por una lesión, Reimond Manco soprendió a propios y extraños al firmar por Carlos Stein de la Liga 2. A través de sus redes sociales, el elenco chiclayano anunció la incorporación del ‘exjotita’ de 33 años como parte de una serie de fichajes que buscan salvar al club del descenso.

“¡Bienvenido al equipo Carlos Stein!”, fue el mensaje de los ‘carlistas’ junto a la foto del jugador. Con ello, Reimond Manco tendrá su tercera experiencia compitiendo en la segunda división del fútbol peruano. En 2022, estuvo en Santos FC de Nazca (donde convirtió un gol en seis partidos) y Juan Aurich (donde completó siete encuentros). Eso sí, esta aventura será diferente, pues el conjunto norteño atraviesa una difícil situación en el campeonato.

Con cero puntos en 12 partidos en la Grupo A, Carlos Stein luchará por no descender de categoría y eso ha obligado a la dirigencia a contratar nombres de peso para evitar ese escenario. Además de Manco, han fichado a jugadores como Bryan Racchumick, José Merino, José Ramírez, Juan Garay, Jefferson Velarde, el goleador Cristian Bogado, entre otros.

Si bien se desconoce el estado actual de Manco, no pudo jugar por Unión Comercio por una lesión, se espera que con Carlos Stein pueda sumar minutos para intentar salvarlos. El debut del ‘Rei’ con su nueva camiseta podría ser el lunes 12 de agosto cuando los ‘carlistas’ reciban a Binacional. Actualmente, el conjunto norteño la zona de relegación con el club de Juliaca, UCV Moquegua y San Martín; dos de ellos descenderán a la Liga 3.

Reimond Manco firmó contrato con Carlos Stein. (Carlos Stein)

¿Por qué no jugó con Unión Comercio?

Como se recuerda, Reimond Mancho fichó por Unión Comercio en la primera mitad del año. Según reveló en su momento, al no tener ningún partido de pretemporada, el ‘exjotita’ necesitó trabajos aparte para ponerse a punto físicamente; sin embargo, en ese momento una lesión terminó frustrando su debut con el ‘Poderoso de Alto Mayo’ y en consecuencia su frustró su pase.

“Me lesioné y me frustré a poco tiempo para que comience el Torneo Clausura. Me desgarré feo, me recuperé y me volví a desgarrar. Tengo que ponerme bien y no puedo ser tan insensato. El equipo ya avanzó con la pretemporada, está previo al campeonato. Intenté llegar, di todo, pero me apuré, debí ir de menos a más; me pasó factura”, mencionó en el programa de YouTube ‘Doble Punta’.

En ese sentido, Manco reveló que tuvo que hablar con el presidente de Unión Comercio para plantearle la situación. “Tuve que ser consciente y hablé con Freddy (Chávez) para decirle que esto no iba a poder ser. Yo quiero estar en mi mejor versión y si voy a estar a medias, el único perjudicado voy a ser yo. Le dije ‘vamos despacio. Déjame este año recuperarme bien, empezar a entrenar, ir tomando de a pocos y vemos el próximo año cómo va”, contó.

Si bien el mandamás del equipo de Moyombaba buscó persuadirlo para seguir, la decisión de Manco ya estaba tomada. “Lo importante es que quedé muy bien con él. Antes de venir (al programa) me llamó y me dijo que vaya, porque falta el pase filtrado y que no importa más. Pero yo no quiero eso, no quiero ser un jugador que tenga un chispazo en 45 minutos y con eso salga figura de la cancha. Quiero ser recurrente y consecuente, ser parejo todos los minutos que juegue”, finalizó.





