Segunda División: Así se jugará la fecha 25 del torneo de ascenso

De infarto. Así puede ponerse la Segunda División este fin de semana cuando se juegue la fecha 25 del torneo. Cienciano y César Vallejo se jugarán la vida ante Sport Loreto y Deportivo Hualgayoc, respectivamente.

Hace siete fechas, Cienciano estaba a 14 puntos del líder César Vallejo. Este domingo el ‘Papá’ puede arrebatarle la punta a los trujillanos. Una situación que grafica cómo está la Segunda División: picante, imprevista y sin un destino claro.



Con el calor de Pucallpa, los rojos chocarán ante Sport Loreto, que desde hace tres jornadas está penúltimo y en zona de descenso. Si el equipo de Gustavo Roverano gana y los naranjas caen de visita ante Hualgayoc, por primera vez en el año serán los líderes, a falta de cinco fechas.



Lo positivo para Cienciano es que este año han sumado seis triunfos afuera: ante Hualgayoc, Alianza Atlético, Willy Serrato, Santa Rosa, Vallejo y Alfredo Salinas.



La crisis de César Vallejo es evidente: solo ha ganado un encuentro de sus últimos seis. Y encima, visitará a Deportivo Hualgayoc que ha vencido en sus recientes seis cotejos de local. Es más, si los cajamarquinos se quedan con la victoria, se pondrán a un punto de los naranjas.

Así se jugará la fecha 25 de la Segunda División:

Domingo 16 de setiembre:

Alianza Atlético vs. Atlético Grau

Estadio: Campeones del 36 (Sullana)

Hora: 1:00 pm.



Juan Aurich vs. Unión Huaral

Estadio: Municipal (Chongoyape)

Hora: 1:00 pm.



Alfredo Salinas vs. Sport Victoria

Estadio: Municipal (Espinar)

Hora: 3:00 pm.



Sport Loreto vs. Cienciano

Estadio: Aliardo Soria Pérez (Pucallpa)

Hora: 3:30 pm.



Carlos A. Mannucci vs. Los Caimanes

Estadio: Mansiche (Trujillo)

Hora: 3:30 pm.



Deportivo Hualgayoc vs. César Vallejo

Estadio: José Gálvez Egúsquiza

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs. Santa Rosa

Estadio: Municipal (Pacasmayo)

Hora: 3:45 pm.



Descansa: Deportivo Coopsol.

TABLA DE POSICIONES DE LA SEGUNDA DIVISIÓN