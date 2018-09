Las fechas pasan y cada vez estamos más cerca de conocer quienes serán los siete equipos que tendrán opciones de ascender en la Segunda División. Este fin de semana se jugará la jornada 24 y todos se esforzarán para sumar un triunfo que los acerque a ese objetivo.

César Vallejo es el líder del torneo con 45 puntos y le lleva 4 de ventaja a Cienciano. Los trujillanos aún no pueden sentirse fijos en semifinales, pero cada vez están más seguros dentro de los siete primeros pues le llevan 16 puntos de ventaja al octavo.

César Vallejo defenderá su ventaja ante Juan Aurich en un duelo de equipos norteños. El 'Ciclón' es séptimo y si no desea complicarse debe dar el golpe.

Quienes esperan un traspié de César Vallejo son Cienciano, Unión Huaral, Deportivo Hualgayoc y Carlos A. Mannucci. El 'Papá' recibirá a Alianza Atlético, el 'Pelícano' descansará, el 'Gallito' chocará ante Sport Victoria y la 'Tricolor' visitará a Coopsol.

Esta fecha también puede ser clave en la pelea por la baja. Willy Serrato, Sport Loreto y Sport Victoria son los tres últimos, aunque el equipo de Pacasmayo es el más comprometido pues solo tiene 10 puntos. Los otros dos están igualados y un triunfo marcará diferencias.

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA 24 DE LA SEGUNDA DIVISIÓN

Sábado 8 de setiembre:



Deportivo Coopsol vs. Carlos A. Mannucci

Estadio: Roberto Yáñez (Cañete)

Hora: 3:00 pm.



Domingo 9 de setiembre:



Los Caimanes vs. Willy Serrato

Estadio: Municipal (Chongoyape)

Hora: 1:00 pm.



César Vallejo vs. Juan Aurich

Estadio: Municipal (Casa Grande)

Hora: 3:00 pm.



Atlético Grau vs. Alfredo Salinas

Estadio: Miguel Grau (Piura)

Hora: 3:00 pm.



Cultural Santa Rosa vs. Sport Loreto

Estadio: Monumental (Apurímac)

Hora: 3:30 pm.



Sport Victoria vs. Sport Loreto

Estadio: José Picasso Peratta (Ica)

Hora: 3:30 pm.



Cienciano vs. Alianza Atlético

Estadio: Garcilaso (Cusco)

Hora: 3:30 pm.

TABLA DE POSICIONES DE LA SEGUNDA DIVISIÓN