La tabla de la Segunda División se ha apretado en las últimas fechas. César Vallejo que es el líder y parecía invencible cayó en las últimas dos fechas. Ello ha hecho que equipos como Unión Huaral y Cienciano se acerquen.



César Vallejo buscará volver al triunfo este domingo ante Sport Victoria. El equipo de 'Chemo' Del Solar viene de caer ante Cienciano y Atlético Grau y debe recuperarse.

Cienciano que ha ganado a dos rivales directos (Vallejo y Unión Huaral) tendrá una dura visita. Los cusqueños irán hasta Chongoyape para medirse ante Juan Aurich.

Unión Huaral que marcha segundo recibirá a Atlético Grau y necesita volver a festejar. Carlos A. Mannucci, por su parte, visitará a Sport Loreto.

Programación de la fecha 21 de la Segunda División

Sábado 25 de agosto:



Deportivo Hualgayoc vs. Cultural Santa Rosa

Estadio: José Gálvez Egúsquiza (Hualgayoc)

Hora: 3:30 pm.

Domingo 26 de agosto:



Juan Aurich vs. Cienciano

Estadio: Municipal (Chongoyape)

Hora: 1:00 pm.



Alianza Atlético vs. Deportivo Coopsol

Estadio: Campeones del 36 (Sullana)

Hora: 1:00 pm.



César Vallejo vs. Sport Victoria

Estadio: Municipal (Casa Grande)

Hora: 3:00 pm.



Alfredo Salinas vs. Los Caimanes

Estadio: Municipal (Espinar)

Hora: 3:30 pm.



Unión Huaral vs. Atlético Grau

Estadio: Julio Lores Colán (Huaral)

Hora: 3:30 pm.



Sport Loreto vs. Carlos A. Mannucci

Estadio: Aliardo Soria Pérez (Pucallpa)

Hora: 3:30 pm.



Descansa: Willy Serrato

Así quedó la fecha 20 del Torneo de Segunda División

Tabla de posiciones - Segunda División