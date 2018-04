Este domingo, la fiesta comenzará para todos los amantes del fútbol peruano. La Segunda División regresará con una versión diferente y todos los equipos alistan para dejar todo en la cancha. César Vallejo es uno de los clubes que no puede esperar más para iniciar su debut este domingo frente a Deportivo Coopsol.

"No podemos ser mezquinos y no reconocer todo lo que ha logrado este club, quizás no tenemos los seguidores de otros clubes, pero el trabajo y todas las comodidades que hay son de un club de Primera. Nosotros vamos a salir de esta y regresar a la profesional, el domingo será el día que demos inicio a ese largo camino", dijo el gerente del club, Luis Gálvez.

Los trujillanos entrenaron hoy nuevamente y ya se definió al plantel que peleará contra los de Cañete, este domingo: ""el comando está tranquilo y tiene su once listo, este año es nuestra oportunidad más clara de regresar a Primera y estaremos prestos a todo lo que el equipo requiera", agregó.

Como se recuerda, César Vallejo se quedó a un paso de lograr el ascenso el año pasado. Esta vez, de la mano de José 'Chemo' del Solar, el 'poeta' buscará el ascenso y para conseguirlo se reforzó de la mejor forma. Andy Pando, Carlos Orejuela, y Leando Fleitas son algunas de las estrellas de la UCV para este domingo.