Segunda División: conoce el 'amuleto' de Carlos A. Mannucci para ganar la final ante Cesar Vallejo

Todo equipo o futbolista busca atraer la buena suerte. Algunos tienen cábalas y otros amuletos. En lo último encaja Níger Vega, quien marcó, de penal, el empate de Carlos A. Mannucci ante César Vallejo , en la primera final por el título de la Segunda División.

El volante tuvo una motivación extra antes de enfrentar a su exequipo: su hija Nayara nació el último viernes. En la ‘Tricolor’ sienten que llegó en el mejor momento. “Todos me dicen que mi hija es el amuletito de la suerte, que este año vamos a campeonar, para poder irnos todos de vacaciones y disfrutar de la familia”, contó a Depor.

Y su pequeña le dio fuerzas cuando sentía que ya no daba más. “A los 70’ del partido ya estaba ‘muerto’. Me acordé de mi hija y mi esposa que me dijo lo doloroso que era la cesárea. Fue como si me hubiera entrado un aire”, lanzó.

No terminó contento con el empate, pero siente que la historia será distinta en Casa Grande. “El domingo es otra historia", advirtió. Y claro, espera que la llegada de su pequeña Nayara siga dándole suerte.

Níger Vega y su pequeña Nayara. Níger Vega y su pequeña Nayara.

