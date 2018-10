Segunda División: Deportivo Hualgayoc eliminado de la liguilla de ascenso y en su lugar jugará Atlético Grau

Deportivo Hualgayoc fue eliminado de la liguilla de ascenso de la Segunda División por tener deudas con la Agremiación de Futbolistas Profesionales. Su lugar en los Play Off 2018 será ocupado por Atlético Grau.

Así se dio a conocer en un comunicado emitido por la Federación Peruana de Fútbol tras un informe presentado por la Oficina de Control Económico Financiero.

El comunicado afirma que los clasificados a la siguiente etapa son: Universidad César Vallejo, Carlos A. Manucci, Cienciano, Unión Huaral, Juan Aurich, Alianza Atlético y Atlético Grau.



La Segunda División ya había advertido con anterioridad que los clubes con deudas no clasificarían a la siguiente etapa y que serían reemplazados por el siguiente equipo, en este caso Atlético Grau de Piura.

Deportivo Hualgayoc se pronunció a través de un comunicado y afirmó que este martes un representante del club se apersonará a la Comisión de Deportes del Congreso de la República para poner en conocimiento el abuso, según indica el documento, que se está cometiendo con el club.

Tras la decisión de la OCEF, la programación de los partidos de ida del Play Off es la siguiente.

Segunda División: Play Off 2018/Cuartos de final/ida



Jueves 01 de noviembre



Atlético Grau vs. Cienciano

Hora: 1 p.m.

Estadio: Campeones del 36 - Sullana/Piura



Juan Aurich vs. Unión Huaral

Hora: 1 p.m.

Estadio: Municipal de la Juventud - Chongoyape/Lambayeque



Atlético Grau vs. Carlos A. Manucci

Hora: 3 p.m.

Estadio: Miguel Grau - Piura

César Vallejo no jugará los cuartos de final por haber ocupado el primer lugar y disputará de frente las semifinales de la Segunda División.

