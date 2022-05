Debido a que la Liga 2 no se transmite por televisión, el hincha de a pie conoce poco de la actualidad del torneo. Unión Comercio, Cusco FC y Unión Huaral –el único invicto y marcha segundo–, equipo dirigido por Francisco Melgar, son los favoritos a conseguir el ansiado boleto a Liga 1. Precisamente, el ‘Churre’, quien fue técnico de la selección nacional de futsal, trabajó en la reserva de Sporting Cristal y el año pasado estuvo cerca del ascenso con Sport Chavelines, alzó la voz sobre algunos detalles irregulares de la competencia, por ejemplo, la ineficacia de los árbitros, la continuación de la informalidad y la falta de transparencia.

La informalidad, un cáncer

¿Cuánto evolucionó la Liga 2 en referencia a años anteriores?

Bastante. Salvo excepciones con algunos clubes, la mayoría son serios. Quizás se pueden retrasar un poco en los pagos, pero están al día. Hoy, el 90 % de equipos de Liga 2 cumple con los requisitos. También existe un apoyo importante por parte de la Federación, debido al tema de la pandemia y antes no había. En épocas pasadas, los clubes de Liga 2 estaban abandonados. Hoy por hoy los clubes tratan de manejarse de manera correcta, aunque siempre hay problemas económicos o logísticos, pero hay gente que tiene la voluntad de hacer bien las cosas.

¿Existen equipos que siguen sumergidos en la informalidad?

Sport Chavelines, un club miserable, que no debería existir. Allí hay gente que entró al fútbol para lucrar y no para aportar, que no sabe absolutamente nada de este deporte. El único fin es lucrar, les cobra cupos a los chicos por entrenar o les dicen que le harán contrato, algo que es mentira. Lo digo con conocimiento de causa porque el año pasado dirigí allí.

¿Qué fue lo peor que le tocó vivir en Chavelines?

A 50 chicos les engañaron que iban a jugar, pese a que no tenían las condiciones. Los dirigentes usan el club para lucrar, y por eso no subieron el año pasado. Es más, yo dirigiendo a Chavelines no quería que ascienda a la Liga 1 por cómo se manejaba a nivel dirigencial. Es el único club que deshonra la Liga 2, todos los demás, mal que bien, están ordenados y tratan de hacer las cosas. Pero Chavelines debería de desaparecer, bajo mi punto de vista, por lo que viví.

Considera que la Federación Peruana (FPF) debe tomar cartas en el asunto con Chavelines…

Totalmente. La Federación debería negarle la participación en la actual Liga 2. Para empezar tiene una deuda del año pasado con jugadores y comando técnico, que no cumplió y tampoco piensa cumplirla y, sin embargo, continúa participando en el torneo. A veces hablo con jugadores que tuve el año pasado, y ninguno cobró lo prometido, y es un club que lo siguen programando. Es una vergüenza para el fútbol peruano, con dirigentes de la peor calaña. Yo nunca he visto una cosa igual y tengo años en el fútbol. Nunca vi gente tan lacra como la que hay en Chavelines.

El respaldo económico en la Liga 2

En Liga 2 hay equipos con inversiones importantes, incluso mayores a las de Liga 1, ¿este es un aspecto fundamental para el ascenso?

Considero que es algo fundamental, pero no indispensable. Por ejemplo, Cusco FC tiene un gran poder económico, un gran equipo, pero nada te asegura que va a ascender. Unión Huaral es el club con menor presupuesto de Liga 2 y somos el único invicto. O sea se pueden hacer las cosas bien sin necesidad de hacer grandes inversiones. No porque un jugador gane 10 mil dólares va a jugar mejor que el que conseguiste por mil. Pero está claro que con un poder económico importante, tienes una logística mejor, puedes ir en avión a todas las ciudades.

¿Qué es lo más duro que le toca vivir como DT de Huaral, el equipo con menos presupuesto?

Nosotros tuvimos que ir a Huánuco por tierra para enfrentar a Alianza Universidad y ganamos (3-1). Hubiera sido más cómodo ir y regresar en avión, ganas un día de recuperación. Con dinero tienes la chance de conseguir jugadores con más jerarquía que, ojo, tampoco te aseguran que la van a romper en Liga 2. Hay casos que les va bien en Liga 1, pero no terminan de acoplarse cuando juegan en Segunda. No es estricto que si inviertes mucho vas a subir. Lo cierto es que sí eres uno de los candidatos. Yo nunca he visto un equipo que invierta mucho en Liga 2 y no pelee arriba. El año pasado Chavelines se quedó a un partido del ascenso sin pagarle a sus jugadores, sin tener dónde concentrar, dónde entrenar. A veces hay excepciones a la regla.

Nada que envidiar al nivel de Liga 1

En cuanto a lo futbolístico, ¿la Liga 2 está a la par de la Liga 1?

Eso para mí es relativo. Cuando dirigí a Coopsol llegamos a la final de la Copa Bicentenario, donde eliminamos a Universitario, Mannucci, San Martín, todos equipos de la Liga 1. Creo que la diferencia futbolística es bastante cortita. Muchas veces ni se nota. Tanto así que Carlos Stein revalidó con Binacional el año pasado y lo venció. Ahí te das cuenta que el nivel es parejo.

Es decir, en Unión Huaral tiene jugadores que tranquilamente pueden dar el salto a Liga 1...

Sí, tranquilamente. En realidad en Huaral hay muchos chicos que no son conocidos, pero todos ya jugaron a nivel profesional, en Liga 1 o Liga 2. El 90% trabajó conmigo anteriormente en otros procesos, también tengo chicos que tuve en la reserva de Cristal. Son jugadores que tienen cierto recorrido, aunque tal vez no suenan mucho sus nombres. Por ejemplo, William Mimbela es uno de los más mediáticos, y con 29 años es el más experimentado. En realidad, es un grupo bastante joven el que tengo. Son chicos que tienen la capacidad de jugar en Primera sin ningún problema.

Los árbitros: un continuo dolor de cabeza

Bajo tu criterio, ¿qué falta por implementar en Liga 2 para que sea altamente competitiva?

La transmisión de los partidos es indispensable, porque eso te bloquea un poco el tema de los arbitrajes que son escandalosos. Cuando jugamos en Andahuaylas, ante Chankas, nos quisieron robar el partido, gracias a Dios empatamos al final. Pero fue algo escandaloso, una expulsión increíble a Mimbela y un penal mal cobrado en a los 93′. Los árbitros están protegidos porque no hay televisión. Un gran paso sería que todos los partidos se televisen. Sería un torneo más transparente. Hoy en día te puedo asegurar que la Liga 2 no es un torneo transparente.

Pasó en el reciente duelo entre Cusco FC y Chankas, donde no se cobró un penal clarísimo (a favor de Chankas), y fue viralizado en redes sociales...

Sí, claro. Es un tema complicado porque trabajas toda la semana y viene una persona y te arruina todo. Lamentablemente la falta de televisión beneficia siempre a los árbitros. Por ejemplo, nadie hubiera visto ese penal de Chankas sino fuera por redes. La Liga 2 necesita ser más transparente.

Mientras tanto en Liga 2 no cobraron este clamoroso penal a favor de Los Chankas en su partido frente a Cusco FC. No transmiten el torneo, transparencia cero, nadie dice nada, prensa muda, en la FPF están tranquilos, no mueven un dedo, con ellos no es. pic.twitter.com/s5g4kcfCL4 — Gerson Romero Villa (@GersonRomeroV) May 16, 2022

¿Existe favoritismo o ayuda a los equipos con mayor poder económico?

Probablemente. No quiero pensar mal de los árbitros, tengo muy buena relación con la mayoría de ellos, pero hay una generación nueva que no los conoce nadie y no tienen qué perder. De repente son aves de paso que arbitran uno o dos partidos, juegan sucio, y quizá nunca más reaparecen. Hay una escasez de buenos árbitros, creo que la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros) pasa por su peor momento. No existen referentes, los que pensamos que eran buenos, ahora no lo son. La verdad que el arbitraje peruano está en su peor momento desde que tengo uso de razón y ese es un tema preocupante.

El sueño: devolver a Unión Huaral a Primera tras 16 años

En cuanto a Unión Huaral, actualmente marcha segundo y es el único invicto, es un anhelo devolverle el fútbol profesional a la ciudad después de 16 años…

Para eso trabajamos, nos mentalizamos desde el primer día de pretemporada. La verdad tengo un grupo excelente, el mejor que me ha tocado y se los digo siempre. Cuando vencimos 3-1 a Alianza Universidad, desde la charla supe que íbamos a ganar porque había convencimiento. Sabemos perfectamente cómo tenemos que jugar, plantear cada partido y sabemos entender cada momento, tenemos un libreto aprendido a la perfección. Estamos invictos, hicimos 14 amistosos y tampoco perdimos. Tenemos mentalidad ganadora enorme. Apuntamos al ascenso.

¿Cuáles son los rivales directos por el ascenso?

Yo creo que a las finales todos son rivales directos. Nosotros empatamos con Santos, un partido que atacamos los 90 minutos y, sin pensar que es un rival directo, nos terminó quitando puntos. Está claro que hay rivales que están más armados como Unión Comercio y Cusco FC, que tienen mayor apoyo económico, pero al final nos enfrentamos por igual a todos.

Así va la tabla de la Liga 2

Equipo PJ PG PE PP PTS. Unión Comercio 7 5 1 1 16 Unión Huaral 6 3 3 0 12 Alfonso Ugarte 6 3 2 1 11 Cusco FC 6 3 2 11 Comerciantes Unidos 7 3 1 3 10 Alianza Universidad 6 2 2 2 8 Santos 6 2 2 2 8 Deportivo Coopsol 6 2 2 8 Llacuabamba 7 2 2 3 8 Chankas FC 7 2 1 4 7 Sport Chavelines 5 2 0 3 6 Piratas FC 7 1 1 5 4 Juan Aurich 6 1 1 4 4

Análisis de Cristal como exintegrante del club

Como exmiembro de la familia de Cristal, donde dirigiste a la reserva del 2011 al 2014, ¿qué sensación te deja la actual campaña en Libertadores?

La verdad que da pena porque Cristal juega bien, pero quizá es un tema emocional porque por lo futbolístico no parece pasar. Uno ve los partidos contra Católica y Flamengo, y Cristal no jugó mal. De repente no merece tener tan pocos puntos, pero uno ve la tabla y está último e hizo poquísimos goles. Lamentablemente el fútbol no solo se gana con buen juego, sino con actitud, goles y mentalidad ganadora, algo que no tiene el equipo a nivel de Libertadores. Salvo Melgar, a nivel internacional damos pena, pero eso no es nuevo. Para mí pasa mucho por la mentalidad. Cristal compitió, pero no lo supo traducir al resultado y es verdad que tuvo malos arbitrajes que lo perjudicaron.

Roberto Mosquera se excusó en la juventud de su equipo, a muchos de ellos los conociste tras tu paso por el club, ¿se necesita más experiencia para torneos internacionales?

Hay bastante joven. A ellos los conozco mucho porque siempre hacemos partidos con la reserva de Cristal. Son chicos que les falta dar un pasito de jerarquía, de experiencia, porque competir a nivel internacional es otra historia. Son jóvenes que tienen futuro, pero creo que la transición la tienen que hacer un poco más lenta. El hecho de jugar minutos en Liga 1, porque muchos ni completan 90′, a Copa Libertadores, es un salto muy grande. En esa transición hay problemas.

Pedro Garay, subcampeón de Libertadores con Cristal en 1997, consideró que falta liderazgo en el equipo. ¿Desde las partidas de Carlos Lobatón y Jorge Cazulo no hay un referente?

Yo ahora sinceramente no veo un líder en Cristal, como lo era Lobatón o Cazulo. Ellos fueron los últimos referentes. Los capitanes de ahora no demuestran lo mismo, y también pasa por un tema de personalidad, no son mejores ni peores. Pero está claro que hoy nadie se pone el equipo al hombro en los momentos que se necesita. Los chicos necesitan que los arropen, que saquen la cara por ellos y eso ya no se ve. Está claro que hay una falta de jerarquía en ese aspecto.

En general, ¿por qué les cuesta a los equipos peruanos competir internacionalmente?

Son distintos los factores, pero el tema mental es clave, algo que arrastramos desde lo cultural se podría decir. Jugamos con equipos que están mucho mejor preparados en ese aspecto. Por ejemplo, vas a Chile y ves cómo trabajan en menores, los forman no solo desde lo futbolístico, sino de lo mental. Eso es importante. Yo viví en seis países y te aseguro que en Perú se trabaja pésimo el trabajo mental. También lo sufrí a nivel de selección de futsal, cuando fui técnico, nosotros salíamos a competir y nos costaba el tema mental. Cualquier equipo nos apabullaba desde ese aspecto, más no del juego. Creo que pasa mucho por cambiar el chip de los chicos y formar gente con mentalidad ganadora, que a veces nos cuesta a los peruanos.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR