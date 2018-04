Apretados. Cuatro equipos comparten el primer lugar de la Segunda División : Deportivo Hualgayoc, César Vallejo, Juan Aurich y Unión Huaral lideran la tabla de posiciones, con siete puntos, pero en la cuarta fecha del torneo de ascenso esperan despuntarse.

El primero en defender su liderato será Deportivo Hualgayoc, que le toca visitar, este sábado, a Deportivo Coopsol en Roberto Yáñez en Cañete.

El resto de los partidos de la cuarta fecha se juegan el domingo 29 de abril con los encuentros entre Los Caimanes y Juan Aurich en Chongoyape. En Piura se enfrentan Atlético Grau y Sport Victoria y en el Cusco, Cienciano se juega el todo o nada ante la Universidad César Vallejo.

Carlos A. Mannucci juega ante Alfredo Salinas en Casagrande, Cultural Santa Rosa vuelve a Condebamba para enfrentar a Sport Unión Huaral y en Pacasmayo, Willy Serrato choca con Alianza Atlético.



Programación de la fecha de la Segunda División

Sábado 28 de abril

Deportivo Coopsol vs. Deportivo Hualgayoc

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Roberto Yáñez, Cañete - Lima

Domingo 29 de abril

Los Caimanes vs. Juan Aurich

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Municipal de la Juventud, Chongoyape - Lambayeque.



Atlético Grau vs. Sport Victoria

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Miguel Grau, Piura.



Cienciano vs. César Vallejo

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega, Cusco



Carlos A. Mannucci vs. Alfredo Salinas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Municipal de Casagrande, La Libertad



Santa Rosa vs. Unión Huaral

Hora: 3:30 p.m.

Estadio:Monumental de Condebamba, Abancay



Serrato Pascamayo vs. Alianza Atlético

Hora: 3:45 p.m.

Estadio: Municipal, Pacasmayo, La Libertad.



