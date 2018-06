No hay Primera, pero sí Segunda . El torneo de ascenso no paralizó su desarrollo por el mundial y este fin de semana se jugará la jornada 11. Ahí César Vallejo , cuadro que es líder solitario, buscará mantener los cuatro puntos de ventaja que le lleva a Hualgayoc y Santa Rosa. Tres partidos se jugarán el sábado y cuatro el domingo.

César Vallejo que es el puntero tendrá un duelo de visita que será complicado. Alfredo Salinas buscará ganarle el domingo en la altura de Espinar. Pese a ello, los dirigidos por 'Chemo' Del Solar esperan sumar de visita.

Deportivo Hualgayoc marcha segundo por diferencia de goles y buscará ponerse a un punto del líder. Para lograrlo debe ganar a Unión Huaral este sábado. Santa Rosa, que es tercero, visitará a Carlos A. Mannucci este domingo.

Por otro lado, Cienciano que marcha sexto visitará a Serrato en Pacasmayo. El duelo se jugará a la misma hora del segundo tiempo del Alemania vs. México que se desarrollará en Moscú.

Así se jugará la fecha 11:

Sábado 16 de junio:



Alianza Atlético vs. Sport Victoria

Estadio: Municipal Víctor Moreno - Sojo -Sullana

Hora: 3:00 pm



Deportivo Coopsol vs. Los Caimanes

Estadio: Roberto Yañez - Cañete

Hora: 3:30 pm



Hualgayoc vs. Unión Huaral

Estadio: José Gálvez Egúsquiza - Huaral

Hora: 3:30 pm



Domingo 17 de junio:



Serrato vs. Cienciano

Estadio: Municipal - Pacasmayo

Hora: 11:00 am



Sport Loreto vs. Atlético Grau

Estadio: Aliardo Soria Pérez - Pucallpa

Hora: 3:00 pm



Alfredo Salinas vs. César Vallejo

Estadio: Municipal - Espinar

Hora: 3:00 pm



Carlos A. Mannucci vs. Santa Rosa

Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 3:30 pm

TABLA DE LA SEGUNDA DIVISIÓN