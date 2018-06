La Segunda División cada vez se pone más emotiva. Este fin de semana se jugará la fecha 12 del torneo de ascenso y la tabla puede seguir apretándose. César Vallejo es el líder del torneo, pero muy de cerca lo siguen Deportivo Hualgayoc y Cienciano .

Cienciano abrirá la fecha 12 de la Segunda División recibiendo este viernes a Carlos A. Mannucci. El 'Papá' ha repuntado con seis triunfos consecutivos, ya está tercero y si hace respetar su casa igualará en el primer lugar a César Vallejo .

César Vallejo jugará el domingo en Casa Grande ante Alianza Atlético. El 'Poeta' perdió ante Alfredo Salinas en la última jornada y urge recuperarse en casa para seguir en la punta de la Segunda División .

Deportivo Hualgayoc que marcha segundo visitará a Juan Aurich en Chongoyape. El 'Gallito' estrenará en el banco a Carlos Galván, quien asumió el equipo tras la renuncia de Orlando Maltese.

Así se jugará la fecha 12 de la Segunda División:

Viernes 22 de junio:



Cienciano vs. Carlos A. Mannucci

Estadio: Garcilaso (Cusco)

Hora: 7:00 pm.



Domingo 24 de junio:



Juan Aurich vs. Hualgayoc

​Estadio: Municipal (Chongoyape)

Hora: 1:00 pm.



Atlético Grau vs. Willy Serrato

Estadio: Miguel Grau (Piura)

Hora: 3:00 pm.



Cesar Vallejo vs. Alianza Atlético

Estadio: Municipal (Casa Grande)

Hora: 3:00 pm.



Unión Huaral vs. Alfredo Salinas

Estadio: Rómulo Shaw (Chancay)

Hora: 3:30 pm.



Sport Victoria vs. Sport Loreto

Estadio: José Picasso Peratta (Ica)

Hora: 3:30 pm.



Santa Rosa vs. Coopsol

​Estadio: Monumental (Condebamba)

Hora: 3:30 pm.



Descansa: Los Caimanes

Tabla de Posiciones Segunda División: