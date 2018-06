Las fechas pasan y César Vallejo se sigue consolidando como el principal candidato a ganar la Segunda División . El 'Poeta' lleva nueve fechas siendo el líder del torneo y este fin de semana, cuando se juegue la jornada 13 puede aumentar su ventaja.

César Vallejo visitará a Sport Loreto en Pucallpa. Ahí su tarea será sumar un triunfo de fuera de casa luego de dos fechas: perdieron ante Juan Aurich y Alfredo Salinas es sus dos únicas derrotas en la Segunda División .



Además, los trujillanos esperan aprovechas que el 'Decano' la pasa mal y no ha ganado en las últimas seis fechas: cuatro derrotas y dos empates. Y otra de las cosas que le puede beneficiar es que Deportivo Hualgayoc (marcha segundo) descansará.

Quien buscará meterle presión a César Vallejo es Cienciano . El 'Papá' visitará a Deportivo Coopsol el sábado en Cañete y si gana se pondrá a dos puntos del puntero.

Un partido que se robará la atención en el norte del país lo protagonizarán Carlos A. Mannucci y Atlético Grau pues ambos luchan por estar dentro de los siete primeros puestos. Los carlistas marchan octavos y los piuranos séptimos.

Así se jugará la fecha 13 de la Segunda División

Sábado 30 de junio:



Deportivo Coopsol vs. Cienciano

Estadio: Roberto Yáñez (Cañete)

Hora: 3:30 pm.

Domingo 01 de julio:



Los Caimanes vs. Santa Rosa

​ Estadio: Municipal (Chongoyape)

Hora: 1:00 pm.



Alianza Atlético vs. Unión Huaral

Estadio: Municipal (Sojo)

Hora: 1:00 pm.



Alfredo Salinas vs. Juan Aurich

Estadio: Municipal (Espinar)

Hora: 3:00 pm.



Sport Loreto vs. César Vallejo

Estadio: Aliardo Soria Pérez (Pucallpa)

Hora: 3:00 pm.



Carlos A. Mannucci vs. Atlético Grau

Estadio: Mansiche (Trujillo)

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs. Sport Victoria

Estadio: Municipal (Pacasmayo)

Hora: 3:45 pm.



Descansa: Deportivo Hualgayoc

Tabla de Posiciones de la Segunda División