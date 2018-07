A falta de dos fechas para que acabe la primera rueda de la Segunda División , César Vallejo ya tiene asegurado el primer lugar. Eso sí, los trujillanos quieren mantener los siete puntos de ventaja que le llevan a Deportivo Hualgayoc.

Este fin de semana se jugará la fecha 14 de la Segunda División . Todos los partidos se jugarán el domingo. César Vallejo recibirá a Willy Serrato que no la pasa bien y es el colero del torneo.

Deportivo Hualgayoc, por su parte, recibirá a Alfredo Salinas y buscará recuperarse pues en la jornada 13 descansaron y en la 12 cayeron goleados 4-0 ante Juan Aurich.

Por otro lado, Cienciano se enfrentará ante Los Caimanes dispuesto a recuperarse. El 'Papá' no ha ganado en las últimas dos fechas: empató ante Mannucci y perdió contra Coopsol.

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA 14 DE LA SEGUNDA DIVISIÓN

Domingo 08 de julio:



Juan Aurich vs. Alianza Atlético

Estadio: Municipal: Chongoyape

Hora: 1:00 pm.



César Vallejo vs. Willy Serrato

Estadio: Municipal (Casa Grande)

Hora: 3:00 pm.



Atlético Grau vs. Deportivo Coopsol

Estadio: Miguel Grau (Piura)

Hora: 3:00 pm.



Sport Victoria vs. Carlos A. Mannucci

Estadio: Picasso Peratta (Ica)

Hora: 3:30 pm.



Cienciano vs. Los Caimanes

Estadio: Garcilaso (Cusco)

Hora: 3:30 pm.



Deportivo Hualgayoc vs Alfredo Salinas

Estadio: José Gálvez Egúsquiza

Hora: 3:30 pm. (Hualgayoc)



Unión Huaral vs. Sport Loreto

Estadio: Julio Lores Colán (Huaral)

Hora: 3:30 pm.

TABLA DE LA SEGUNDA DIVISIÓN